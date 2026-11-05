Простой, но необычный суп для всей семьи
Между золотой осенью и сказочным предновогодним декабрем есть время, когда хочется максимально утеплиться и закутаться дома в плед. Для таких дней нам нужна теплая и уютная еда. Сегодня делимся с вами рецептом супа из самых простых продуктов. А его секретный ингредиент — картофельные ньоки. Делайте сразу побольше, ведь они такие вкусные!
Ньокки:
- картофель — 4–5 шт.;
- мука — 5–6 ст. л. с горкой;
- желток — 1 шт.;
- щепотка соли.
Суп:
- куриное филе — 500 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- растительное масло — 20 мл;
- творожный или плавленый сыр — 100 г;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сахар — ½ ч. л.;
- томатная паста — 70 г;
- зелень.
Приготовление
1. Готовим ньоки. Картофель отвариваем до готовности. Остывшую картошку очищаем и разминаем толкушкой до состояния пюре. Добавляем соль, желток и муку. Замешиваем крутое тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, поэтому при необходимости добавляйте еще муки. Тесто должно получиться в меру плотным, но мягким. Готовое тесто убираем в холодильник на 20–30 минут.
2. Куриное филе отвариваем на медленном огне. Нам понадобится и бульон, и мясо.
3. Лук и морковь обжариваем на растительном масле, затем добавляем сливочное масло, томатную пасту и сухой чеснок. Все вместе обжариваем, после чего добавляем немного воды или бульона и тушим около 10 минут, чтобы овощи стали мягкими.
4. Из бульона достаем куриное филе и мелко нарезаем его. В бульон отправляем морковь с луком, куриное мясо и мягкий сыр. Можно взять любой сливочный сыр или заменить его сливками жирностью 20%.
5. Формируем ньокки. Достаем картофельное тесто из холодильника. Берем небольшой кусочек и на присыпанной мукой доске раскатываем его в колбаску. Затем нарезаем ее на небольшие кусочки. Форму и размер ньоков можно выбрать самостоятельно.
5. Отправляем картофельные ньокки в кипящий суп. Добавляем нарезанную зелень и выключаем огонь.
6. Дайте супу постоять около 10 минут — и можно подавать. Сверху ньокки можно посыпать твердым сыром: вкус получится еще ярче. Но это уже по желанию.
Суп получается с понятным, привычным куриным вкусом, но при этом сливочно-томатным и с нежными картофельными ньокками.
Для этого супа можно использовать любое куриное мясо. А ньокки рекомендуем делать заранее. Отваренные картофельные ньоки, обжаренные на сливочном масле, — и сами по себе вкуснейшее блюдо!
Приятного аппетита!
Очень простой
Я тут что придумала: так можно и пп пиццу приготовить из картофельного теста
Варю такой же суп, только с картошкой и клецками, самый любимый в семье. Надо и этот попробовать.