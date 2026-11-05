Простой, но необычный суп для всей семьи

Между золотой осенью и сказочным предновогодним декабрем есть время, когда хочется максимально утеплиться и закутаться дома в плед. Для таких дней нам нужна теплая и уютная еда. Сегодня делимся с вами рецептом супа из самых простых продуктов. А его секретный ингредиент — картофельные ньоки. Делайте сразу побольше, ведь они такие вкусные!

Ньокки:

картофель — 4–5 шт.;

мука — 5–6 ст. л. с горкой;

желток — 1 шт.;

щепотка соли.

Суп:

куриное филе — 500 г;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 20 мл;

творожный или плавленый сыр — 100 г;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сахар — ½ ч. л.;

томатная паста — 70 г;

зелень.

Приготовление

1. Готовим ньоки. Картофель отвариваем до готовности. Остывшую картошку очищаем и разминаем толкушкой до состояния пюре. Добавляем соль, желток и муку. Замешиваем крутое тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, поэтому при необходимости добавляйте еще муки. Тесто должно получиться в меру плотным, но мягким. Готовое тесто убираем в холодильник на 20–30 минут.

2. Куриное филе отвариваем на медленном огне. Нам понадобится и бульон, и мясо.

3. Лук и морковь обжариваем на растительном масле, затем добавляем сливочное масло, томатную пасту и сухой чеснок. Все вместе обжариваем, после чего добавляем немного воды или бульона и тушим около 10 минут, чтобы овощи стали мягкими.

4. Из бульона достаем куриное филе и мелко нарезаем его. В бульон отправляем морковь с луком, куриное мясо и мягкий сыр. Можно взять любой сливочный сыр или заменить его сливками жирностью 20%.

5. Формируем ньокки. Достаем картофельное тесто из холодильника. Берем небольшой кусочек и на присыпанной мукой доске раскатываем его в колбаску. Затем нарезаем ее на небольшие кусочки. Форму и размер ньоков можно выбрать самостоятельно.

5. Отправляем картофельные ньокки в кипящий суп. Добавляем нарезанную зелень и выключаем огонь.

6. Дайте супу постоять около 10 минут — и можно подавать. Сверху ньокки можно посыпать твердым сыром: вкус получится еще ярче. Но это уже по желанию.

Суп получается с понятным, привычным куриным вкусом, но при этом сливочно-томатным и с нежными картофельными ньокками.

Для этого супа можно использовать любое куриное мясо. А ньокки рекомендуем делать заранее. Отваренные картофельные ньоки, обжаренные на сливочном масле, — и сами по себе вкуснейшее блюдо!

Приятного аппетита!