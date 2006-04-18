Андалузский суп, луковые багеты и кое-что еще…

С приходом так называемой уральской весны желудки худеющих добровольцев-испытателей взалкали чего-то необычного и оригинального. Захотелось, так сказать, почувствовать себя настоящим гурманом, вкусить неземного блаженства, ну и банально не готовить себе ужин . На сей раз кулинарным полигоном было избрано жилище Львы. Льва неоднократно отмечалась на форуме в разделе «Кулинария», не раз повышая у аффтара порог слюноотделения.

В общем, вечер обещал быть томным. В меню значились андалузский суп, луковые багеты Джейми Оливера и рулетики из баклажанов. Названия блюд, признаюсь честно, поставили в тупик. Топографический кретинизм аффтара этих строк не позволял идентифицировать месторасположение Андалузии; кто такой Джейми Оливер и чем он так знаменит, что в его честь назвали луковые багеты, мне также было неизвестно. Радовали только рулетики из баклажанов. Вообще, после знаменитого мастер-класса по роллам, проведенного у Марии Ф, тема верчения незримо присутствовала во многих наших дальнейших кулинарных упражнениях, так что рулетики воспринимались уже как родные.

Поскольку заявленных блюд было три, соображать их логичней было бы на-троих. В итоге на кулинарном старте были замечены следующие персоны: собственно хозяйка кухни Љва, прожорливая Coalla и только вернувшаяся с рабочей пахоты Белка с Бетельгейзе. Была дана отмашка фартуком и понеслось! Белка как заправский пекарь была выдвинута на место ответственной за тесто (после того, как Льва благополучно провалила эту миссию, устроив на кухонном столе аналог уличного покрытия . Вообще для луковых багетов нашим отделом закупок было заготовлено:

1 кг пшеничной муки

625 мл теплой воды

30 г свежих дрожжей (или 3 пакетика по 7 г сухих)

2 ст. л. сахара

2 ст. л. морской соли

немного муки для присыпки

В волшебном рецепте товарища Оливера содержались следующие ЦУ:

1. Уложите муку горкой на чистой поверхности и сделайте большой "колодец" посередине. Залейте половину указанного количества воды в колодец, затем добавьте дрожжи, сахар и соль. Аккуратно перемешайте содержимое "колодца" вилкой.

Аккурат на этом самом месте колодец, любовно возведенными руками Львы, рухнул под напором воды и все участники имели возможность поиграцца в кашку-малашку . Льва взяла самоотвод и далее в колодец плевала Белка.

2. Медленно соберите руками муку по краям горки и замешайте в центр "колодца", стараясь не повредить стенки, иначе вода обязательно выльется. Продолжайте засыпать "колодец" мукой, пока общая масса не загустеет и не приобретет консистенцию вязкой каши, – теперь можно добавить оставшуюся воду. Продолжайте замешивать, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Периодически посыпайте на руки муку, чтобы было легче справиться с тестом (некоторые виды муки требуют большего или меньшего количества воды – добавляйте столько, сколько вам удобно).

Белка добросовестно следовала инструкциям товарища Оливера, что вселило в нас со Львой оптимизм и мы уже даже почти поверили, что сможем насладиться hand-made хлебобулочным изделием.

3. При вымешивании теста работайте руками - толкайте, складывайте, скатывайте, хлопайте и шлепайте тесто в течение 4–5 мин., пока оно не станет эластичным.

При выполнении этого пункта Белка вошла в раж и звучно долбила тестом об стол так, что пес Львы в ужасе забился под стол в комнате. Честно признаться, зрелище было не для слабонервных.

4. Насыпьте небольшое количество муки на тесто и уложите его в большую посудину. Накройте пищевой пленкой и отставьте в сторону на полчаса-час, пока оно не увеличится в размерах в два раза; идеально было бы поставить его во влажное, теплое, непродуваемое помещение.

Закатывать тесто в пищевую пленку весьма забавно. Похоже на пеленание младенца.

5. Когда тесто поднимется вдвое, выбейте из него воздух, сминая и скручивая его в течение 30 сек. На этой стадии вы можете добавлять любые приправы и ингредиенты для улучшения вкуса. Выложите в форму и оставьте тесто еще на полчаса-час, пока оно повторно не удвоится в размерах.

Белка и во второй раз не посрамила свое звание лучшего пекаря – тесту мало не показалось. Если бы тесто умело говорить, оно бы явно молило о пощаде. Вообще оказываецца «белки, $$$$, опасные!». С таким выражением лица они виима защищают свои годовые запасы орехов от дятлов, случайно заглянувших им в дупло. При этом они грозно пушат хвост и нервно обмахивают им противника с двух сторон. Дятлы при виде озверевших белок краснеют и тупо долбяцца обратно из дупла. Но че-то мы отвлеклись. Вернемся к нашим баранам, то есть багетам.

Это был так называемый «базовый рецепт хлеба» товарища Оливера. Далее действо разворачивалось в направлении собственно багетов. Для этого отделу закупок было поручено затарить:

оливковое масло

2 зубчика чеснока, очищенные и мелко нарезанные

горсть свежего тимьяна, только листья

3 луковицы, мелко нарезанные

морская соль и свежемолотый черный перец

немного белого винного уксуса

Сразу оговорюсь, что наш отдел закупок накосячил и вместо белого репчатого лука и белого винного уксуса приобрел все красное. Ну вобщим, я думаю, товарищ Оливер бы не обиделся на сей мелкий промах .

Для придания луковости багетам необходимо на оливковом масле жарить лук, чеснок и тимьян, пока лук не станет прозрачным. Ни в коем случае не следует допускать стадии подрумянивания! Но поскольку у нас лук был красным, ни о какой прозрачности и речи не было. Честно говоря, субстанция в кастрюльке больше походила на некое месиво из раков и кальмаров, чем на прозрачный лук, но настоящих кулинаров трудности только закаляют. Достав раздувшееся до неприличия тесто, мы согласно рецепту начали формировать из него багеты. Тут мнения о форме несколько разошлись. Белка начала лепить что-то совсем уж неприличное, видимо вдохновившись композицией со баклажаном (см фото), но была вовремя остановлена отделом нравов. Более или менее сформированные багеты были выложены на посыпанный мукой противень, обсыпаны луковой смесью и оставлены на 15 минут, после чего были отправлены предварительно разогретую духовку. Там, собственно, они и запекались до румяной корочки, в то время как мы готовили рулетики из баклажанов.

Следуя незатейливой логике, для рулетиков нам потребовалось:

баклажаны - 2 шт

чеснок – головка

помидоры - 2 шт

сыр - 300 гр

Технология верчения до безобразия проста. Для начала подготавливаем баклажаны. Для этого тонко режем их вдоль и укладываем на противень. Запекаем до готовности. В это время трем сыр, перемешиваем его с давленым чесноком и сметаной (майонез был отметен по причине аллергичности жывотного Коалы) и режем помидоры. Далее действуем по схеме: баклажан, помидор, сыр. Сворачиваем все это дело рулетиком и закрепляем зубочисткой. Всех делов –минут на 15.

Легкость приготовления оставила нам много места для развития творческих навыков. Для этого из исходных продуктов были составлены различные композиции, в итоге безусловным лидером единогласно была выбрана композиция «Per aspera ad astrum», в преддверии Дня Космонавтики (о тайном контексте данной композиции мы распространяться не будем – достаточно просто посмотреть на нее )

Офф: Тарзану – отдельный привет!

Вдохновленные собственным творчеством, мы приступили к приготовлению супа. К слову сказать, супов у нас в U-вкуснятине еще не было, так что, можно сказать, это был исторически важный момент. И потом сам рецепт был весьма изыскан – шутка ли, андалузский суп! Это вам не в диетстоловке борщ хлебать! На общем собрании кулинаров было выдвинуто предположение, что данный суп несомненно повышает потенцию, что весьма акутально в условиях наступающей весны. Итак, для супа у нас имелось в наличии:

0,5 кг филе куриных грудок

0,5 кг филе куриных ножек

2 белые луковицы

1,5 л куриного бульона

по 1 моркови и баклажану

2 болгарских перца

2 помидора

0.5 кг шампиньонов

200 г зеленого горошка

150 г яичной лапши

8 горошин белого перца

Честно признаемся, в оригинальном рецепте фигурировал еще сельдерей, но нашему раздолбайскому отделу закупок не удалось его достать . Бульон был заботливо сварен заранее Львой, за что ей был выражен отдельный риспект. Далее пошагово:

Филе курицы нежно обмазываем оливковым маслом и отправляем в духовку запекаться. В это время на сливочном масле обжариваем шампиньоны, морковь и лук. В предварительно разогретый бульон складываем запеченное мясо и обжаренные грибы. Доводим до кипения, далее добавляем порезанные соломкой баклажан и болгарский перец. Снова доводим до кипения. Присыпаем белым перцем и солью. Добавляем лапшу и варим до почти готового состояния. Снимаем с огня и добавляем нарезанне помидоры и зелены горошек. Нарядный андалузский суп готов.

Усталые, но довольные мы еле дождались, пока папарацци снимут всю эту красоту и начали пиршество . Признаемся, было очень вкусно. Божественно просто. Неземной вкус. Пир духа и плоти. (тут аффтар давится слюнкой и нахлынувшими воспоминаниями и уходит оффлайн ).