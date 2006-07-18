Мучачас любят погорячее или Все девушки делают это…

Очередным летним днем опустевшие желудки ю-мам взалкали острых ощущений. После бурной и продолжительной дискуссии на сайте было решено постигать азы мексиканской кухни - как обычно, на кухне у гостеприимной Маши Ф. Научиться премудростям мексиканской кулинарии выразили желание следующие товарищи: Coalla (ну а как же, вечнохудеющий элемент!), мамЮль! (наконец-то соседи надумали!), Ая (с фотоаппаратом), Клюква (не в качестве консультанта по ГВ, а просто как интересующаяся питанием), Мега (наконец-то!) и takar (с дебютом). Кухонное пространство было полностью в нашем распоряжении, ибо страна в то время была охвачена футбольной лихорадкой, и супруг Маши Ф. как настоящий супруг покинул отчий дом в поисках футбольной истины.

Вечер начался томно. Мы с Мегой прибыли раньше хозяев и мило коротали время у подъездной двери под начавшимся дождем. Наше одиночество лишь немного скрасили пара баночек «Клинского Аррива» - надо же было войти в образ. Наконец остальные участнеги с набором необходимых продуктов прибыли, и мы начали нашу мексиканскую вечеринку.

В программе вечера были заявлены: гаспаччо по-андалузски, сальса и тако. Так как последние два блюда звучали уж как-то совсем «по-мексикански», решено было начать с гаспаччо, как с элемента более привычного нашим ушам.

Итак, для гаспаччо было закуплено:

помидоры – 6-7 шт.

огурец салатный (вам все равно, а нам для салата! © ) – 1 шт.

) – 1 шт. перец болгарский - 2 шт.

зелень разнообразная – по одному пучку.

оливковое масло - 1 ст. л.

уксус винный – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу.

Помидоры ошпариваем кипятком и обнажаем, то есть снимаем кожицу. Завершив сей помидорный стриптиз, отставляем томаты в сторону. Большой и длинный салатный огурец также очищаем от кожицы. Болгарскому перцу сохраняем природный дресс-код, но лишаем его семян. Все ингредиенты плюс лед плюс винный уксус плюс оливковое масло запихиваем в блендер и злобно перемалываем. Получившуюся массу солим и перчим по вкусу и ставим в холодильник. К слову сказать, в качестве опциональных ингредиентов можно добавлять каперсы, лук или чеснок. К столу подавать в охлажденном виде, посыпав рубленой зеленью.

Сальса есть суть недоделанное гаспаччо. Некоторые думают, что это вообще танец, но они жестоко ошибаются. Сальса –это соус, в который всякие доны Педро и доньи Хуаниты любят обмакивать свои такос или тортиллос (не черепах, как вы подумали, а разновидности твердых чипсов из кукурузной муки). По своей мексиканской природе сальса – это нечто среднее между салатом и соусом.

Для сальсы нам потребуется:

помидоры - 1 кг

лук (лучше сладкий) -1 шт.

перец болгарский - 2 шт.

перец Чили – по вкусу

сухое красное вино - 2 ст. л.

масло оливковое -1 ст.л.

зелень (кинза, петрушка) – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Все ингредиенты мелко рубятся и перемешиваются в миске с приправами. Готовая сальса охлаждается и используется в качестве соуса к всевозможным мучным изделиям из кукурузной муки.

Одним из таких изделий являются такос. Такос – это такая жесткая хрень из кукурузной муки, исполненная в форме кармашка. В этот кармашек кладется рубленая зелень, поджаренный говяжий фарш и сверху утрамбовывается сальсой. По сути такос - родственники кавказской шаурмы, русских блинчиков с начинкой, итальянской закрытой пиццы и прочим кулинарным аналогам. По структуре они напоминают банальные чипсы, но благодаря жесткой кукурузе они не размокают и держат форум вплоть до их полного поедания.

Вся наша честная компания, к слову, наелась еще на стадии гаспаччо. Уж очень оно было сытным. Обнаружившееся в доме Маши Ф. сомбреро пришлось очень кстати и внесло дополнительный колорит в зажигательную атмосферу вечерины. Вернувшийся с футбольных баталий супруг Маши Ф. был несколько удивлен компанией безумно ржущих теток в сомбреро за накрытым столом. Веселье было настолько заразительным, что уже ближе к ночи к нам присоединилась чета Арландинов, возвращавшаяся с каши. С новыми силами и возлияниями мексиканская вечеринка успешно набирала обороты и закончилась далеко за полночь, когда над Мексикой занимался восход…