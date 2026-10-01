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Аверина Юлия
Супы

Фо Га

Погода располагает приготовить что-нибудь согревающее. Сегодня предлагаем рецепт вкусного и очень простого супа из курицы — фо га. Это традиционный вьетнамский суп с курицей и рисовой лапшой. Он получается ароматным и слегка пряным благодаря имбирю, сельдерею и свежей зелени.

Фо га станет прекрасной альтернативой привычному куриному супу. Все ингредиенты простые и доступные, поэтому приготовить блюдо можно без особых усилий.

Ингредиенты

  • куриные бедра — 600 г;
  • рисовая лапша — 100 г;
  • вода — 2 л;
  • имбирь — 50 г;
  • сельдерей — 100 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • соевый соус — 5 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • кинза — 1 пучок;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовьте овощи.
Лук, имбирь и сельдерей крупно нарежьте и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до появления румяной корочки. Если у вас есть кастрюля, в которой можно одновременно жарить и варить, используйте ее. В противном случае подойдут обычный сотейник и кастрюля.

2. Обжарьте курицу.
Добавьте к овощам куриные бедра. Кожу можно оставить, но если вы хотите сделать суп менее жирным, часть кожи лучше удалить. Обжарьте бедра с двух сторон до золотистой корочки.

3. Приготовьте бульон.
Залейте курицу и овощи горячей водой. Через 10 минут добавьте соевый соус, соль и сахар. Варите еще около 20 минут, пока курица полностью не приготовится.

4. Подготовьте лапшу.
Рисовую лапшу залейте кипятком и оставьте примерно на 5 минут. Варить ее отдельно не нужно.

5. Подготовьте курицу и бульон.
Достаньте мясо из бульона, отделите его от костей и кожи. Бульон процедите, чтобы удалить овощи.

6. Соберите суп.
Разложите по тарелкам куриное мясо, рисовую лапшу и свежую кинзу. Залейте горячим бульоном, посыпьте свежемолотым черным перцем и подавайте к столу.

Суп получается очень ароматным, вкусным и слегка пряным благодаря имбирю и сельдерею. Количество соли и специй можно регулировать по своему вкусу. Любители кислинки могут добавить в готовое блюдо немного сока лайма или лимона.

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

2
Lyalchonok
03.10.26, 01:01

Выглядит очень аппетитно! Надо будет попробовать.

кто_угодно
03.10.26, 09:23

Спасибо большое за идею. Вчера специально купила рисовую лапшу - сегодня буду пробовать.

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Супы
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