Погода располагает приготовить что-нибудь согревающее. Сегодня предлагаем рецепт вкусного и очень простого супа из курицы — фо га. Это традиционный вьетнамский суп с курицей и рисовой лапшой. Он получается ароматным и слегка пряным благодаря имбирю, сельдерею и свежей зелени.

Фо га станет прекрасной альтернативой привычному куриному супу. Все ингредиенты простые и доступные, поэтому приготовить блюдо можно без особых усилий.

Ингредиенты

куриные бедра — 600 г;

рисовая лапша — 100 г;

вода — 2 л;

имбирь — 50 г;

сельдерей — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

соевый соус — 5 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

кинза — 1 пучок;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовьте овощи.

Лук, имбирь и сельдерей крупно нарежьте и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до появления румяной корочки. Если у вас есть кастрюля, в которой можно одновременно жарить и варить, используйте ее. В противном случае подойдут обычный сотейник и кастрюля.

2. Обжарьте курицу.

Добавьте к овощам куриные бедра. Кожу можно оставить, но если вы хотите сделать суп менее жирным, часть кожи лучше удалить. Обжарьте бедра с двух сторон до золотистой корочки.

3. Приготовьте бульон.

Залейте курицу и овощи горячей водой. Через 10 минут добавьте соевый соус, соль и сахар. Варите еще около 20 минут, пока курица полностью не приготовится.

4. Подготовьте лапшу.

Рисовую лапшу залейте кипятком и оставьте примерно на 5 минут. Варить ее отдельно не нужно.

5. Подготовьте курицу и бульон.

Достаньте мясо из бульона, отделите его от костей и кожи. Бульон процедите, чтобы удалить овощи.

6. Соберите суп.

Разложите по тарелкам куриное мясо, рисовую лапшу и свежую кинзу. Залейте горячим бульоном, посыпьте свежемолотым черным перцем и подавайте к столу.

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Суп получается очень ароматным, вкусным и слегка пряным благодаря имбирю и сельдерею. Количество соли и специй можно регулировать по своему вкусу. Любители кислинки могут добавить в готовое блюдо немного сока лайма или лимона.

Приятного аппетита!