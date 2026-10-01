Фо Га
Погода располагает приготовить что-нибудь согревающее. Сегодня предлагаем рецепт вкусного и очень простого супа из курицы — фо га. Это традиционный вьетнамский суп с курицей и рисовой лапшой. Он получается ароматным и слегка пряным благодаря имбирю, сельдерею и свежей зелени.
Фо га станет прекрасной альтернативой привычному куриному супу. Все ингредиенты простые и доступные, поэтому приготовить блюдо можно без особых усилий.
Ингредиенты
- куриные бедра — 600 г;
- рисовая лапша — 100 г;
- вода — 2 л;
- имбирь — 50 г;
- сельдерей — 100 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- соевый соус — 5 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- кинза — 1 пучок;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление
1. Подготовьте овощи.
Лук, имбирь и сельдерей крупно нарежьте и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до появления румяной корочки. Если у вас есть кастрюля, в которой можно одновременно жарить и варить, используйте ее. В противном случае подойдут обычный сотейник и кастрюля.
2. Обжарьте курицу.
Добавьте к овощам куриные бедра. Кожу можно оставить, но если вы хотите сделать суп менее жирным, часть кожи лучше удалить. Обжарьте бедра с двух сторон до золотистой корочки.
3. Приготовьте бульон.
Залейте курицу и овощи горячей водой. Через 10 минут добавьте соевый соус, соль и сахар. Варите еще около 20 минут, пока курица полностью не приготовится.
4. Подготовьте лапшу.
Рисовую лапшу залейте кипятком и оставьте примерно на 5 минут. Варить ее отдельно не нужно.
5. Подготовьте курицу и бульон.
Достаньте мясо из бульона, отделите его от костей и кожи. Бульон процедите, чтобы удалить овощи.
6. Соберите суп.
Разложите по тарелкам куриное мясо, рисовую лапшу и свежую кинзу. Залейте горячим бульоном, посыпьте свежемолотым черным перцем и подавайте к столу.
Суп получается очень ароматным, вкусным и слегка пряным благодаря имбирю и сельдерею. Количество соли и специй можно регулировать по своему вкусу. Любители кислинки могут добавить в готовое блюдо немного сока лайма или лимона.
Приятного аппетита!
Выглядит очень аппетитно! Надо будет попробовать.
Спасибо большое за идею. Вчера специально купила рисовую лапшу - сегодня буду пробовать.