«Чизбургер суп»: те же ингредиенты, но без булочки!

Супом с говорящим названием Чизбургер суп вам, возможно, удастся накормить придирчивого подростка. Этот суп с говяжьим фаршем понравится также любителям сырных супов. Оценят его и ценители сытной еды, и те, кто не жалует углеводы – замените картофель на корень сельдерея или вовсе не кладите этот ингредиент, и вы получите наваристый суп с высоким содержанием жиров и белков.

Почему суп назвали чизбургер? Мы будем готовить его из ингредиентов, которые используют в бургерах!

Ингредиенты: Мясной или овощной бульон 1,5 л; Говяжий фарш 400 г; Картофель 3 шт.; Лук репчатый 1 шт.; Стебель сельдерея 1 шт.; Помидор 1 шт.; Соус для барбекю или томатная паста 2 ст.л.; Маринованные огурцы – 5-6 шт. (если не крупные); Плавленый сыр (в идеале – Чеддер) 200 г; Сыр полутвердый (в идеале – Чеддер) 100 г; Сливочное масло 2 ч.л.; Перец черный молотый, мускатный орех, соль по вкусу.

Приготовление:

1. Классические чизбургеры готовят из говяжьего фарша, поэтому и мы фарш берем только говяжий. Если у вас кастрюля с толстым дном, начните готовить сразу в ней. Тогда сначала вы обжарите фарш, затем добавите все овощи, потом бульон.

2. Если готовите с помощью кастрюли и сковороды, сразу поставьте бульон на огонь.

3. На сковородку кладем чайную ложку сливочного масла, немного воды, соус для барбекю или томатную пасту, обжариваем фарш до полуготовности (минут 10). Соус для барбекю предпочтительнее, ведь он даст «тот самый вкус». С томатной пастой не переборщите, чтобы не было слишком кисло.

4. Овощи подготовьте, картофель и сельдерей нарежьте кубиками. Лук – мелким кубиком. Огурцы натрите на крупной терке или тоже порежьте мелко. Помидор опустите в кипяток на пять минут, снимите шкурку и тоже порежьте кубиком.

5. Бульон закипел, соедините в кастрюле фарш, картофель и сельдерей.

6. На сковороде расплавьте еще ложку сливочного масла, обжарьте лук и маринованные огурцы. Как только лук станет полупрозрачным, кладите в суп. Помидор тоже опустите в суп в этот момент.

7. Плавленый сыр можно взять в ванночке, а можно выбрать сыр для бутербродов в порционных пластинках. Чеддер отличается от других насыщенным желтым цветом. Можно взять и любой другой сыр, просто вкус будет отличаться. Частями добавьте в суп.

8. Потрите на крупной терке полутвердый сыр. Понемногу добавляйте весь сыр в суп и помешивайте, пока сыр не растворится.

9. Добавьте на кончике ножа мускатный орех, поперчите, выровняйте вкус с помощью соли. Потомите суп на медленном огне ещё около 5 минут.

10. Дайте настояться под крышкой около 10 минут, в тарелку натрите немного сыра, посыпьте порезанной зеленью и можно есть!

Приятного аппетита!