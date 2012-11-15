Средиземноморская кухня славится своей легкостью и сбалансированностью. Для этого региона характерно обилие овощных блюд, свежих фруктов, сыров, трав. Основной источник белка - бобовые, рыба и морепродукты, а мясо используется очень редко, обычно на праздники. Сегодня я буду готовить фасолевый суп по мотивам традиционной греческой кухни – присоединяйтесь!

Фасолевый суп в греческом стиле

Понадобится:

Фасоль белая в с/соку 400 гр – 1 б.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сельдерей (корень, можно черешковый) – 300 гр.

Помидоры резаные очищенные в с/соку 400гр – 1 б.

Соль, чёрный перец, майоран.

Маслины без косточки (и/или оливки).

Сыр фета или брынза.

Зелень петрушки и/или сельдерея.

Масло оливковое рафинированное для жарки.

Масло оливковое нерафинированное (в готовое блюдо).

Если вы хотите использовать для супа сухую фасоль, то готовку надо начать с неё – заранее замочить на несколько часов, потом сварить. Я использую консервированную фасоль – во-первых, это экономит время, что для меня как для работающей женщины немаловажно, а во-вторых, такая фасоль практически не теряет своей пищевой ценности - в ней сохраняются до 80% витаминов и микроэлементов. И еще для этого супа понадобятся помидоры. Можно использовать свежие – и я так и делаю, в сезон, когда они сладкие-ароматные-сочные. Их нужно ошпарить или залить кипятком на полминуты, окатить холодной водой и снять кожицу, разрезать пополам и удалить семечки. Зимой же помидоры «пластиковые» - сами знаете, поэтому я пользуюсь консервированными, в собственном соку и, желательно, без кожицы – тогда можно просто достать их из банки, и готово. При покупке обращайте внимание на состав – спелые помидоры сами по себе красные, без красителей, также в качественных томатах не должно быть консервантов и прочих химических добавок.

· Теперь нужно подготовить овощи: лук, сельдерей нарезать кубиками, морковь - крупными кубиками или кружками. Разогреть масло и подрумянить их. Жарю на рафинированном оливковом масле (без запаха), оно содержит натуральные антиоксиданты, и это делает его устойчивым к нагреванию.

· Обжаренные овощи перекладываю в кастрюлю, добавить немного воды или овощной бульон – немного, лучше потом добавить, потому что суп должен быть средней густоты, суп-рагу. Тушу на среднем огне минут 5, до полуготовности овощей.

· Пора положить фасоль и помидоры. Фасоль добавляю вместе с жидкостью из банки, помидоры тоже. Довожу до кипения и варю минут 10, часть фасоли разварится, или можно её размять, для некоторого загустения супа.

· Сразу же после помидор и фасоли добавляю сухие пряные травы, в этот раз положила майоран, можно взять базилик, тимьян, прованские травы. Добавить по вкусу соль, перец.

· Уже в готовый суп добавьте немного нерафинированного оливкового масла - для вкуса и аромата. Качественное оливковое масло холодного прессования – Extra Virgin – богато мононасыщенными маслами. Чтобы сохранить все полезные свойства, лучше не подвергать его термообработке, а добавлять в готовое блюдо – заправлять супы, салаты, тушеные овощи. Масло Extra Virgin с сильным вкусом и ароматом, и его нужно немного.

· В тарелку при подаче положить маслины и/или оливки и посыпать раскрошенным сыром. Можно подать к супу свежие лепешки.

Интересно: В средиземноморской кухне главный источник жиров - оливковое масло и сами оливки. Сырые оливки не едят, они очень горькие, поэтому их консервируют. Процесс приготовления оливок или маслин в баночках очень длительный и трудоемкий – он занимает около полугода. Технология приготовления позволяет сохранить полезные вещества, оливки и маслины богаты витаминами и минералами, в них содержатся белки, пектины, сахара.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта