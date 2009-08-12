Легкий суп с фасолью

С детства не люблю множество овощей, в их числе: кабачок, фасоль, репа, редька, редиска, тыква и др. Ну не сложилась у меня с ними любовь... У самой подрастает сын, и я не хочу ограничивать его от этих полезных продуктов, особенно в летний сезон.

Для себя решила так - чтобы сын кушал то, что я не люблю, я должна научиться готовить эти продукты Вкусно. А вкусно - это чтобы даже я съела с удовольствием.

Из сада привезли фасоль - о ней и будет данный рецепт.

Понадобится (для 2-литровой кастрюльки):

Картофель свежий - 4 шт

Луковица - 1 шт

Помидор - 1 шт

Перец зеленый - 1 шт

Куриное филе - 1-2 шт

Зеленая фасоль - ок. 300 г

Томатный соус Hainz - 1 ст.л

Приготовление:

1. Отварить филе курицы в подсоленой воде. Курицу отложить на тарелку, бульон слить в отдельную емкость.

2. Овощи помыть, подготовить следующим образом. Лук мелко порезать кубиками. С помидора снять кожицу, мелко нарезать кубиками. Перчик очистить от семян, нарезать брусочками. Фасоль нарезать колечками. Картофель очистить от кожуры, нарезать кубиками.

3. В кастрюльку, где варилась курица, налить немного масла, потушить в нем лук и перчик. Когда лук подрумянится, ввести помидор, потушить 3 минуты. После этого засыпаем фасоль, добавляем 0,5 стакана воды и тушим под крышкой около 7 минут.

4. Пока овощи тушатся, порезать филе на кубики. В кастрюлю высыпаем куриное филе и картофель, добавляем бульон. Варим суп до готовности картофеля (минут 10). У меня нашлась очень вкусная томатная паста, я и ее добавила в конце.

Суп получился легким, ароматным, очень вкусным! При подаче на стол супчик заправить сметаной и зеленью.

С сегодняшнего дня фасоль я люблю .