Фасолевый суп на морковном соке

Очень простой в приготовлении суп, не требующий нарезки и пассеровки ингредиентов.

Ингредиенты:

Сок морковный 1 литр,

куриный бульон или вода 0,5 л,

сыр плавленый 200 гр.,

фасоль стручковая свежемороженая 100 гр.,

фасоль консервированная красная и белая по 1 банке 360 гр. вместе с рассолом,

цветная капуста 150 гр.,

брокколи 150 гр.,

томатный соус «Краснодарский» 2 ст. л.

* Выход: 3 л. (12 порций)

* Время приготовления: 30 минут

* Калорийность порции 250 гр.: 169 ккал, белки — 10,8, жиры — 3,9, углеводы — 23,3

1. Доводим до кипения сок с водой или бульоном, добавляем упаковку плавленого сыра, перемешиваем до растворения сыра.

2. В это время размороженные брокколи и цветную капусту разделяем на мелкие соцветия или нарезаем вдоль пластиками. Опускаем капусту и стручковую фасоль в закипевший бульон и варим в течение 10 минут.

3. Добавляем фасоль из обеих банок и 2 ст. ложки томатного соуса. Солим и перчим по вкусу. Суп готов.

Главнейшим достоинством фасоли является то, что это уникальный источник белка, который легко усваивается организмом. Белок фасоли является аналогом белка мясных продуктов или мяса, поэтому в питании вегетарианцев или людей, отказавшихся от блюд животного происхождения, все мясные продукты могут быть благоприятно заменены на блюда из фасоли.

Клетчатка, которая находится в большом количестве в бобовой культуре, придает длительное ощущение сытости, что является незаменимым качеством для людей, следящих за своей фигурой. Более того, клетчатка способно нормализовать уровень сахарозы в крови, поэтому продукт показан в питании людей, страдающих сахарным диабетом.

Еще одним достоинством клетчатки является то, что она имеет отличные очищающие качества, из организма человека выводятся зашлакованности, токсины.

Клетчатка служит и профилактическим веществом против образования раковых клеток в организме.

Приятного аппетита!