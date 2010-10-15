Тыквенный суп-пюре с креветками

Нравятся мне супы-пюре: готовятся быстро, очень просто, вкус изысканный и нежный. Моя тыква еще не закончилась, так что решено было делать суп из нее!

Итак, состав:

500 г тыквы

400 г консервированной белой фасоли

1 зубчик чеснока

400 г креветок

100 г сливок

2 ст.л. сливочного масла

специи на вкус

* В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, положить туда нарезанный чеснок и тыкву, жарить минут 5, затем добавить 400 мл. кипятка и фасоль.

* Варить 7 минут и миксером превратить все в суп-пюре, добавить сливки.

* Подавать с отварными креветками (или с крутонами/крекерами).

Думаю, если бы добавить туда куркуму, какой бы был цвет...