Кажется, найдется не так много людей, кто не пробовал тайский суп Том ям, а многие готовят его в домашних условиях. Кто и когда создал основное блюдо тайской кухни, не известно. Одни считают, что это рецепт королевских поваров Таиланда, другие - что рецепт принадлежит тайским фермерам.

Мы изучили опыт посетителей нашего сайта, и поняли, что приготовить Том ям в домашних условиях просто, но придется немного поэкспериментировать: особенность супа Том Ям (как, в общем-то, и у борща) в том, что единого рецепта не существует. А значит, вы выберете то сочетание ингредиентов, которое будет вам по вкусу.

Том ям готовят только из креветок или смеси морепродуктов, кто-то добавляет курицу. Грибы для супа выбирают разные - шиитаке, вешенки, шампиньоны, стеклянные грибы. Помидоры черри можно добавить, а можно не добавлять, всё по желанию.

Важные составляющие для супа Том ям, без которого он «не случится», традиционные специи (их продают готовыми наборами в сушеном виде на маркетплейсах и свежие в крупных магазинах: перец чили, лемонграсс, листья кафрского лайма (наши пользователи говорят, что их можно заменить цедрой лайма) и корень галангала (можно взять имбирь, но галангал менее жгучий).

Стал привычным для туристов вариант супа Том ям с кокосовым молоком, он более мягкий, сливочный, сглаживает остроту и кислинку. Его мы и будем готовить!

Том ям в домашних условиях

Понадобится (на 6 порций): Куриный бульон — 1,5 л;

Кокосовое молоко — 200 мл;

Креветки — 300 г;

Шампиньоны — 200 г;

Паста Том ям — 2 ст.л. (можно добавить, тут по вкусу)

Лайм — 1 шт.;

Лемонграсс — 4 шт.;

Лист каффир-лайма — 5 шт.;

Имбирь (корень) — 2-3 дольки шириной 0,5 см;

Черри — 8-10 шт.;

Рыбный соус — 1 ст. л.;

Устричный соус — 2 ст. л.;

Перец чили — 1 шт.;

Сахар — 1 ст. л. (по желанию)

Сок лайма — 2 ст. л.;

Листья кинзы — 1 пучок.

! Этот набор продуктов обошелся примерно в 1300 рублей.

! Можно не покупать специи по отдельности, если есть паста, в этом случае её нужно добавить побольше, но нам хотелось сделать максимально близко к исходному рецепту.

Наши пользователи для простоты приготовления рекомендуют использовать пасту «Том ям». Она изготовлена из азиатских специй и составляет основу бульона, например, Aroy-D Том Ям кисло-сладкая, 50 мл - на один или два раза, стоит около 70 рублей.

Есть готовые наборы для приготовления Том ям. Например, в сети ЖизньМарт за 829 рублей можно купить набор (на 2 порции супа): Молоко кокосовое, паста Том-ям, рис, креветки (7 шт.), шампиньоны, кинза, перец Чили, лайм, лемонграсс, галангал, листья лайма, томат.

В центрах тайского массажа Сиам можно купить все ингредиенты для супа, кроме морепродуктов, правда, набор выйдет раза в два дороже (но приготовить можно будет не 2 порции, а гораздо больше).

Самый простой рецепт приготовления супа Том ям от ю-мамы Дама Бубeн: Паста, куриный бульон, кокосовое молоко, морепродукты, томаты, вешенка, лук. Не кипятить ингредиенты, кроме вешенок. Их отварить минуты три. А вообще рецептами и нюансами посетители сайта делятся в этой теме форума.

Приготовление:

! Заранее сварите пропаренный рис или рис Жасмин, параллельно с бульоном.

1. Нужно сварить куриный бульон, можно сразу с луком и чесноком. (Можно купить готовый!)

Лемонграсс нужно раздавить ножом и нарубить под углом 45 градусов (так больше вкуса и эфирных масел попадет в бульон), листья каффир-лайма нужно порвать руками на части. Перец чили очистить от семян (в перчатках)!

Достаньте курицу, процедите, опустите в бульон имбирь, лемонграсс, листья лайма (они в нашем случае отсутствовали, в конце варки заменяем их натертой цедрой лайма), перец чили. Готовьте бульон минут 15 на медленном огне.

Затем эти составляющие можно убрать (они остаются жесткими и несъедобными). Хотя тайцы оставляют всё это в супе.

2. Добавьте грибы, шампиньоны нужно разрезать на крупные части, варите еще 5 минут.

3. Добавьте рыбный и устричный соус, креветки и морепродукты, нарезанные пополам помидоры черри, варите 1-2 минуты, влейте теплое и хорошо перемешанное кокосовое молоко.

4. Суп нужно снять с огня. Добавить цедру лайма (если не было листьев) и приправить соком лайма по вкусу.

Сразу подавайте с нарезанной свежей кинзой и отварным рисом.

Приятного аппетита!