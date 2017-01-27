Ватерзой - вкусный куриный суп из простых продуктов, национальное бельгийское блюдо. Когда-то ватерзой был рыбной похлебкой, а теперь его чаще готовят из курицы. Несмотря на то, что блюдо «заграничное», никакой экзотики во вкусе нет – ароматный и нежный, бархатистый и сливочный, ватерзой наверняка вам понравится! Обязательно попробуйте!

Ватерзо́й ( waterzooi, от water «вода» и zooien «варить») — классическая бельгийская похлёбка, традиционное блюдо Фландрии. Иногда также используется название Gentse Waterzooi (гентский ватерзой), которое указывает на происхождение блюда.

Ватерзой, суп куриный со сливками

Понадобится: Для варки бульона: Курица – 1,2-1,5 кг; 1 луковица, 1 морковка, 1-2 стебля сельдерея, перец горошком, тимьян, лавровый лист, соль. Для заправки супа: Картошка – 3-4 шт.; Морковь – 1-2 шт. (200-250 гр.); Сельдерей (корень) – 200-250 гр.; Лук порей (белая и бледно-зеленая часть) – 1-2 стебля; Масло сливочное – 2 ст. л. (ок. 50 гр.) Вареная куриная грудка – 1 шт.; Яйца (только желтки) – 2 шт.; Сливки 20% – 200 мл; Соль, перец, зелень петрушки.

* Основа для супа – куриный бульон, возьмите готовый или сварите. Чем вкуснее и насыщеннее бульон, тем ярче вкус супа, поэтому для варки бульона я использую пряности, морковь, лук и стебли сельдерея. Во время медленной варки они отдают бульону весь вкус и аромат, а сами становятся безвкусными и развариваются. Готовый бульон нужно процедить, овощи выбросить – заправлять суп буду свежими.

* Варю в мультиварке на режиме «Тушение», бульон получается прозрачный. С курицы перед варкой бульона снимаю кожу, кладу в холодную воду (не в горячую, так бульон вкуснее выходит) и добавляю овощи, травы, перец и лавровый лист. Тимьян или шалфей как пряная добавка очень рекомендуются, они «визитная карточка» этого супа.

* Бульон готов. Остужаю немного и процеживаю, получилось 2 литра. От курицы понадобится только грудка, её отделяю и режу крупными кубиками. Остальные части пойдут на какое-нибудь другое блюдо.

* Овощи для супа режу небольшими кубиками или тонкой соломкой. Порей хорошо вымыть (между слоями часто бывает песок.) Белую и нежно-зеленую части стебля нарезать тоже кубиками или полукольцами: сначала разрезать вдоль, по длине, потом половинки тонко нашинковать. Если еще остался песок – промойте в дуршлаге уже нарезанный порей.

- Самую жесткую, грубую верхнюю часть листьев порея не едят. Белая толстая часть стебля – самая нежная, у неё слабоострый вкус и тонкий аромат, её можно тушить, добавлять в супы и рагу, делать оладьи с луком и пироги. Светло—зеленую часть тоже тушат-варят, и добавляют в салаты.

- Ценное качество порея – накапливать витамин С. При хранении порей не теряет витамин С – напротив, его количество в порее возрастает в полтора раза.

* В сотейнике с толстым дном (сковороде, кастрюле) нужно разогреть сливочное масло и на среднем огне потушить сельдерей, порей и морковь почти до готовности, не подрумянивая.

* Одновременно с этим довести до кипения бульон, положить нарезанный кубиками картофель. Как снова закипит – добавить овощи со сковороды и нарезанную куриную грудку. Добавить соль, если нужно, перец.

* В миске или ковшике перемешать желтки со сливками, добавить чашку бульона - вливать, постоянно размешивая, чтобы сливки с желтками не свернулись. Тонкой струйкой перелить сливочную заправку в суп, аккуратно размешивая. Снять с огня и дать настояться около 10 минут.

* Готовый суп посыпайте мелко нарезанной петрушкой и подавайте с сухариками из белого хлеба. Очень ароматный получился суп, вкус нежный сливочный и бархатистый.

Приятного аппетита!