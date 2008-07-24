Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Супы

Холодный летний суп Таратор

Таратор — это не ваш родственник, который много разговаривает, это родственник окрошки и гаспаччо! Ничего варить не надо и готовится в один миг!

…На улице столбик термометра как забрался выше 30, так и не думает спускаться, и  жара все не отступает, обнимает своими знойными липкими лапами. На улицах народу убавилось, заметили? И пробки меньше. :) Все стремятся быстрее добраться до хоть сколько нибудь прохладного помещения, в идеале – до дому, под холодный душ, и расслабиться…  Домочадцы отказываются есть, а хозяйки – готовить. У меня от одной мысли о готовке пропал даже тот слабенький аппетит, который имелся...  

На выручку приходят  холодные  супчики: русская окрошка, испанский гаспаччо (про него уже было, смотреть здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1484 и здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1375 ), холодный хлебный суп, болгарский таратор, польский холодник, ботвинья, свекольники всевозможные… :). Да и нашей родной окрошки – масса вариантов: на квасе, на кефире, на минеральной воде, с редиской, с крабовыми палочками, окрошка белая, с рыбой, с грибами. Минус у окрошки только один – картошку и яйца все же придется варить.  :) А жарко…

Болгарский холодный суп мне видится оптимальным вариантом – ничего варить не надо, готовится в один миг. Делаем таратор!

В Болгарии он очень популярен летом. В качестве жидкой составляющей обычно используется кислое молоко (простокваша), натуральный несладкий йогурт, либо кефир, или даже простая вода, немного подкисленная уксусом или лимонным соком. Так что выбор у нас есть. А остальные ингредиенты довольно просты и обычно есть в доме.

Таратор

Количество продуктов на 2 порции. Готовится очень быстро :)

Понадобится:

Огурец свежий –  2 шт.;

Орехи грецкие – полстакана;

Простокваша или кефир – 0,5 литра.;

Вода (можно минеральную)  – полстакана;

Масло растительное, лучше оливковое – треть стакана;

Чеснок – 1 зубок;

Сметана – полстакана;

Укроп  – 1 небольшой пучок;

Лед;

Соль, перец;

Примечание: Пропорции  можно изменять по своему вкусу. Главное – это наличие огурцов, орехов и простокваши :). А еще можно положить салат – обычный листовой, нашинкованный мелко.  И любую зелень,  какая нравится. 

Ну, а делать суперпросто :)

1. Огурцы нарежем очень мелкими кубиками. Укроп (или другую зелень) нарежем тоже.

 

 

2. Орехи тоже нужно порубить мелко – не в пыль, но… Можно измельчить блендером, только оставьте пару-другую орешков для украшения. Удобно рубить ножом на доске, знаете? Возьмите нож, другой рукой прижмите к доске его кончик, держите,  и  делайте ножом движения  вверх-вниз, получается  такой своеобразный резак :). Орехи хорошо измельчаются и практически не «разлетаются». Время от времени ореховую кучку подправляйте.

 

 

3. Простоквашу (кефир, йогурт) соедините с маслом, сметаной и минералкой или простой питьевой водой. Тут вода необязательный ингредиент, влейте больше (если йогурт густой) или меньше, или не добавляйте совсем. Главное, чтобы консистенция полученного супа вам лично нравилась! :) Сюда же положите приправы (соль, перец) и растертый или пропущенный через пресс чеснок. Теперь смесь нужно слегка взбить – жидкая часть супа готова!

4. Можно смешать в кастрюльке твердые компоненты с жидкой основой, и разливать как обычный суп. А можно каждому в тарелку положить, в тех пропорциях, в каких запрошено – ну, там…  «орешков мне побольше» или «а эту вашу кинзу сами ешьте»… :) Удобно.

 

 

5. Осталось только колотый лед добавить – и можно браться за ложки!

 

 

6. Рецептом не предусмотрено, но я  иногда кладу еще вареное яйцо – половинку куриного или одно-два перепелиных.

 

 

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Супы
Реклама
Реклама