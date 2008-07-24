Холодный летний суп Таратор

…На улице столбик термометра как забрался выше 30, так и не думает спускаться, и жара все не отступает, обнимает своими знойными липкими лапами. На улицах народу убавилось, заметили? И пробки меньше. Все стремятся быстрее добраться до хоть сколько нибудь прохладного помещения, в идеале – до дому, под холодный душ, и расслабиться… Домочадцы отказываются есть, а хозяйки – готовить. У меня от одной мысли о готовке пропал даже тот слабенький аппетит, который имелся...

На выручку приходят холодные супчики: русская окрошка, испанский гаспаччо (про него уже было, смотреть здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1484 и здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1375 ), холодный хлебный суп, болгарский таратор, польский холодник, ботвинья, свекольники всевозможные… . Да и нашей родной окрошки – масса вариантов: на квасе, на кефире, на минеральной воде, с редиской, с крабовыми палочками, окрошка белая, с рыбой, с грибами. Минус у окрошки только один – картошку и яйца все же придется варить. А жарко…

Болгарский холодный суп мне видится оптимальным вариантом – ничего варить не надо, готовится в один миг. Делаем таратор!

В Болгарии он очень популярен летом. В качестве жидкой составляющей обычно используется кислое молоко (простокваша), натуральный несладкий йогурт, либо кефир, или даже простая вода, немного подкисленная уксусом или лимонным соком. Так что выбор у нас есть. А остальные ингредиенты довольно просты и обычно есть в доме.

Таратор

Количество продуктов на 2 порции. Готовится о чень быстро

Понадобится:

Огурец свежий – 2 шт.;

Орехи грецкие – полстакана;

Простокваша или кефир – 0,5 литра.;

Вода (можно минеральную) – полстакана;

Масло растительное, лучше оливковое – треть стакана;

Чеснок – 1 зубок;

Сметана – полстакана;

Укроп – 1 небольшой пучок;

Лед;

Соль, перец;

Примечание: Пропорции можно изменять по своему вкусу. Главное – это наличие огурцов, орехов и простокваши . А еще можно положить салат – обычный листовой, нашинкованный мелко. И любую зелень, какая нравится.

Ну, а делать суперпросто

1. Огурцы нарежем очень мелкими кубиками. Укроп (или другую зелень) нарежем тоже.

2. Орехи тоже нужно порубить мелко – не в пыль, но… Можно измельчить блендером, только оставьте пару-другую орешков для украшения. Удобно рубить ножом на доске, знаете? Возьмите нож, другой рукой прижмите к доске его кончик, держите, и делайте ножом движения вверх-вниз, получается такой своеобразный резак . Орехи хорошо измельчаются и практически не «разлетаются». Время от времени ореховую кучку подправляйте.

3. Простоквашу (кефир, йогурт) соедините с маслом, сметаной и минералкой или простой питьевой водой. Тут вода необязательный ингредиент, влейте больше (если йогурт густой) или меньше, или не добавляйте совсем. Главное, чтобы консистенция полученного супа вам лично нравилась! Сюда же положите приправы (соль, перец) и растертый или пропущенный через пресс чеснок. Теперь смесь нужно слегка взбить – жидкая часть супа готова!

4. Можно смешать в кастрюльке твердые компоненты с жидкой основой, и разливать как обычный суп. А можно каждому в тарелку положить, в тех пропорциях, в каких запрошено – ну, там… «орешков мне побольше» или «а эту вашу кинзу сами ешьте»… Удобно.

5. Осталось только колотый лед добавить – и можно браться за ложки!

6. Рецептом не предусмотрено, но я иногда кладу еще вареное яйцо – половинку куриного или одно-два перепелиных.

Приятного аппетита!