Лагман с говядиной. Секреты вкусного блюда

Классический рецепт лагмана — вытянутой лапши с густой подливой из овощей и мяса, пришел из традиционноей кухни народности уйгур, а корни происхождения лагмана уходят в Китай. На сегодняшний день многие народы Центральной Азии имеют свои вариации данного блюда.

Узбекский лагман готовится в казане, и в него добавляют картофель, кроме того, лапшу в него допускается не тянуть, а резать. Дома его можно приготовить и в кастрюле. И положить готовую лапшу для лагмана ;)

Предлагаем вам рецепт лагмана, по которому можно приготовить блюдо в домашних условиях, уверяем, вы не отличите его от ресторанного.

Лагман по-узбекски

Ингредиенты:

- говядина 600-700 г;

- помидор 2-3 шт. (в зависимости от размера);

- лук 1 шт.;

- болгарский перец 1 шт.;

- морковь 1 шт.;

- томатная паста 70 г;

- картофель 2 большие или 3 маленькие;

- масло подсолнечное 50 мл;

- чеснок 3 зубчика;

- кинза по вкусу (можно ещё добавить укроп и базилик);

- лапша для лагмана 1 пачка;

- мука 1 ст. л.

- соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Говядину нарезаем кубиком примерно 1,5 на 1,5 см.

2. Морковь - тонкими брусочками. Картофель, лук и болгарский перец нарезаем кубиками.

3. Помидоры надрезаем крестом сверху, кладём в глубокую миску и заливаем кипятком, оставляем на 3 минуты, затем достаём, снимаем шкурку и нарезаем мелким кубиком.

Важно! Все делаем сразу в кастрюле, не в сковороде.

4. Если у вас есть казан, конечно, готовить лучше в нем. Моя кастрюля рассчитана на 2,5-3 литра. Наливаем в кастрюлю/казан масло, ставим на сильный огонь, как только масло разогрелось, кладём туда говядину и обжариваем минут 15 до румяной корочки. На протяжении всего приготовления периодически помешивайте, чтобы ничего не пригорело.

5. Как только мясо обжарилось, отправляем морковь и лук в кастрюлю, тушим 5 минут, при надобности добавьте немного воды, ничего страшного не произойдет.

6. Теперь нужно добавить перец и тушить ещё 3 минуты. Далее на очереди помидоры и томатная паста, перемешиваем и тушим ещё пару минут.

7. Пришло время добавить картошку и муку, перемешиваем, солим, перчим и заливаем примерно литром воды. Воды можно добавить больше или меньше, в зависимости от того, насколько густое блюдо вы хотите получить.

8. Как только лагман закипел, закрываем крышкой и оставляем его вариться на медленном огне примерно полчаса.

9. Варим лапшу так, как указано на упаковке, слейте воду и оставьте, пока доваривается подлива. Домашнюю лапшу можно приготовить самим, так получится правильнее и колоритнее.

10. Время варки подошло к концу, выдавите в кастрюлю чеснок и бросьте мелко нарезанную кинзу. Закрываем крышкой, оставляем на 15 минут.

11. Приступаем к подаче. В тарелку кладём лапшу и заливаем сверху подливой, так традиционно подают лагман. Посыпьте свежей зеленью.

(Если вам так удобнее, можно добавить лапшу в кастрюлю, но будьте готовы, что она разбухнет, и лагман получится очень густым).

Все готово, приятного аппетита!