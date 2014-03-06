Даже тем, кто пост не соблюдает, небольшая разгрузка будет полезна, поэтому предлагаю сварить легкий быстрый кукурузный суп-пюре. Я добавила в него карри – это смесь пряностей на основе куркумы, она придает блюду индийский колорит. Обычно карри неострая или слабо-острая приправа, с сильным богатым пряным запахом, поэтому суп от её присутствия очень выиграл: кукуруза и картошка ярким ароматом не отличаются.

Если вы не поститесь, можете приготовить этот суп на сливках, а при подаче посыпать тертым сыром или раскрошенной брынзой.

Про карри. У карри нет единого традиционного рецепта, в разных регионах Индии, у разных хозяек и у производителей пряностей состав карри свой, поэтому острота и вкус могут различаться. Основной компонент – корень куркумы, помимо замечательного аромата он имеет еще ряд полезных свойств: оказывает противоопухолевое действие, стимулирует иммунную систему и улучшает работу мозга. Карри слегка окрашивает блюдо в желтый цвет, употребляется обычно с рисом, овощами, мясом, напитками.

Кукурузный суп-пюре

Понадобится: Кукуруза– 1 банка 430 мл., (или замороженная - 300-400 гр.); Морковь – 1 шт.; Картошка – 1-2 шт.; Лук репчатый – 1 шт.; Карри – 0,5 - 1 ч.л.; Масло растительное для жарки – 2 ст.л.; Овощной бульон или вода – 400-600 мл.; Соль, зелень.

* Картошку, морковь и лук очистите и нарежьте – соломкой или кубиками среднего размера (прелесть супов-пюре еще и в том, что красиво и одинаково нарезать продукты вовсе ни к чему). Картошки нужно 2 маленьких или одна большая, а вообще количество овощей в это супе можно изменять, по своему вкусу.

* Я слегка обжариваю овощи на растительном масле, до легкого «румянца», это делает вкус супа полнее, богаче (тут важно не пережарить до коричневого цвета, иначе нежный аромат исчезнет). Можете пропустить этот этап, если хотите – будет проще и быстрее, и тоже вкусно.

* Я добавляю карри во время обжаривания, если вы не стали жарить – положите приправу в кастрюлю, при варке.

* Вскипятите овощной бульон или воду. Оставьте часть жидкости, чтобы довести до нужной густоты после того, как сделаете пюре. Как только картошка и морковка слегка подрумянились, перекладываю в кастрюлю, туда же добавляю кукурузу. Варю суп на медленном огне до полной мягкости овощей (если обжаривали овощи предварительно, то сварится суп быстрее).

* Осталось только измельчить все блендером до консистенции пюре. Кукуруза иногда попадается с жесткими «шкурками», и это дает супу некоторую структурность, неоднородность, но, на мой вкус, это совершенно не мешает. Желающие могут протереть суп через сито. Попробуйте, посолите по вкусу, если нужно – добавьте карри, и прогрейте до закипания. Готово!

* Подавайте этот ароматный густой суп с рубленой зеленью и сухариками.

Приятного аппетита!