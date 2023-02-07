Оригинальный суп из копченой горбуши

На страницах журнала «Школа гастронома» был обнаружен рецепт супа из копченой горбуши . Горбуша – это хорошо, подумал мой организм и послал мозговой импульс ногам, чтобы они повели его в магазин за необходимыми ингридиентами. Там мной было закуплено:

филе трески – 500 гр

горбуша горячего копчения – 500 гр

картофель – 2 шт

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

огурцы соленые – 4 шт

перец горошком – 5 горошин

приправа МАГГИ «Золотистый лучок»

лист лавровый, соль, перец – по вкусу

К слову сказать, обозначенного в рецепте филе трески в магазине не наблюдалось. Почему треска была заменена на рыбу со странным названием «тилапия». Хотя к чему вообще в супе из копченой горбуши треска – нипаняяятнааа (с). Видимо для навара.

! Еще главное не перепутать и купить горбушу именно горячего, а не холодного копчения.

На первом этапе варим это самое филе. В нашем случае филе тилапии. Для этого в кипящую воду кладем вымытое и порезанное на порционные куски филе. И поочередно закидываем 5 горошин черного перца. Можно поиграть в чемпионат NBA и закидывать их из другого конца кухни – вобщем как-то разнообразить кулинарный досуг.

И пока филе варится себе в окружении горошка, займемся заправкой. Для этого лук режем полукольцами и обжариваем его на сливошном масле. Для пущего аромата добавляем приправу МАГГИ «Золотистый лучок». Далее обжариваем там же натертую морковь и отставляем сковородку до лучших времен.

На втором этапе играем в уроки занимательной геометрии. Картофель режем соломкой, читай брусочками, а соленые огурцы кружочками. И весь этот набор юного математика засыпаем в кастрюлю, где уже сварилось филе тилапии.

Варим около 10 минут, и затем следом отправляем туда заправку. Суп сразу приобретает красивый золотистый загар, на душе веселеет и уже хочется есть. Но! Еще не пришло время горбуши. А горбушу следует, разумеется, очистить от кожуры и костей и расщепить на небольшие кусочки. А уж затем, за 5 минут до готовности нашего замечательного супа, закинуть ее в суп вместе с лаврушкой.

Все! Через 5 минут ароматный оригинальный суп из горбуши готов. Отрезаем горбушку черного хлеба, вооружаемся ложкой и вперед, к вершинам вкуса! Для придания особой пикантности можно прямо в тарелку насыпать мелкопорубленной петрушки. Привкус подкопченности придает этому супу оригиальный вкус, а зелень оттеняет вкусовые особенности рыбы. А вы говорите – борщ…