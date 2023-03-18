Быстро и вкусно! Постный рассольник с грибами

Рассольник — традиционный суп русской кухни с кисловатым вкусом, обязательным ингредиентом его являются солёные огурцы, огуречный рассол, овощи и крупа. В классическом рецепте использовались субпродукты, но постепенно рассольник стал отличаться разнообразием. Его можно варить на мясном, рыбном или грибном бульоне с овощами и кореньями, загустив в с помощью перловой крупы или риса. Я предлагаю приготовить легкий овощной рассольник, его постный вариант - с грибами.

Постный рассольник с грибами

Ингредиенты: - картофель 3 шт.;

- морковь 1 шт.;

- лук 1 шт.;

- шампиньоны 5-6 штук;

- сушеный корень сельдерея и петрушки по вкусу;

- томатная паста 2 ст. л.;

- рис 100 г;

- маринованные огурцы 250-300 г;

- свежая петрушка.

Приготовление:

1. Для начала нарежьте картошку кубиком и поставьте ее вариться. Параллельно в отдельной кастрюле начните варить рис.

2. Для постного варианта рецепта возьмите растительное масло. Если не соблюдаете пост - жарьте всё на сливочном. Грибы нарежьте в произвольной форме. Обжариваем их две минуты на сильном огне и снимаем с огня, пока сок не выделился.

3. Морковь натираем на крупной терке, лук режем мелким кубиком, огурцы полукольцами. На растительном масле делаем зажарку. Лук и морковь обжариваем до мягкости, добавляем огурцы, жарим еще пару минут.

4. Добавляем томатную пасту, если она густая, влейте чуть-чуть воды, хорошо перемешивайте и тушите пару минут.

5. Как только картошка почти готова, добавляем в кастрюлю грибы, зажарку, рассол из огурцов по вкусу, сушеные коренья и мелко нарезанную петрушку. Варим еще 5-10 минут. Рис добавляйте в самом конце, перед тем, как снять суп с огня.

Суп получается наваристым, ароматным, с кислинкой и насыщенным грибным вкусом.

Все готово, приятного аппетита!