Луковое горе на радость всем!

Еду я тут по городу и вижу плакат «Французская весна в Екатеринбурге». Хранцузы энти, стало быть, культурой своей обменивацца с нами, уральцами, решили. Слов нет, француз – нация обходительная - бонжур, миль пардон, и прочие там тужуры. Да и кухня их весьма замечательная. Одни лягушачьи лапки чего стоят. И вот, значит, захотелось мне себя хоть кухней французской порадовать, ибо язык их басурманский не под силу оказался мне. Единственное, что знаю –это знаменитую фразу Кисы Воробьянинова: «Месье, же не манж па сис жур…». И вот, значит, с этой самой фразой, болью отозвавшейся в моем желудке, доезжаю я до близлежащего магазина и приобретаю в нем необходимые дял приготовления знаменитого лукового супа ингредиенты, а именно:

лук репчатый - 6 шт.

чеснок - 2 зубчика

масло сливочное - 100 гр

кубики бульонные с говяжьим вкусом – 2 шт

батон - 1 шт

сыр пармезан - 300 гр.

мука – 20 гр

Приезжаю домой с авоськой и запахом лука. Ну думаю, чего тут в одиночку луком пахнуть, надо позвать кого-нить из u-мам – вместе веселее! Немного тренируемся в произношении грассирующей «р» и начинаем действо. Первый акт – трагический, ибо режем лук. Чашка с холодной водой, куда периодически обмакивается лезвие ножа не спасает, лук оказывается шибко ядреным, не иначе мстит нам за поражение Наполеона в лохматом 1812 году. После чего обжариваем его на сливочном масле до размягчения. Туда же к слову бросаем давленый чеснок. В это время готовим мясной бульон (поклонники здорового питания могут приготовить его из настоящего мяса, мы же, оголодавшие после работы, решили обойтись бульонными кубиками). Когда лук станет достаточно мягким, добавляем в сковородку чуть-чуть мускатного ореха и муки. После этого вливаем туда бульон и еще немного держим на огне.

Акт второй – комический. В качестве развлечения публики измельчаем все содержимое каструльки в блендере, для цвета бросаем туда же щепотку карри. Полученный суп-пюре разливаем в огнеупорные горшочки. Тем временем подсушиваем заботливо нарезанные кусочки батона на сковородке, что характерно, без масла! Третья пара рук интесивно натирает сыр пармезан на мелкой терке. Далее схема следующая: на разлитый в горшочки суп кладем сверху кусочек батона (или два) и не скупясь посыпаем тертым пармезаном. Закрываем горшочек крышечкой и ставим в духовку. Минут этак на 30. В это время можно совершенствовать свой французский, прослушать пару композиций Эдит Пиаф или попрактиковаться во «французских поцелуях». По прошествии получаса настурпает акт третий – трагикомический. Собственно трапеза. Крайне осторожно, дабы не обжечься, достаем горшочки из духовки, открываем крышечку и мммм! этот неповторимый запах, эта божественно запеченная корочка сыра, эти яркие краски! Шарман!

P.S. К слову сказать, это очень сытный суп. Одного горшочка нам хватило на 2 персоны худеющих u-мам.

P.P.S. Еще один нюанс –луковый запах очень стойкий. Держится в хорошо проветриваемой квартире минимум сутки.