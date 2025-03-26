Форум
Постный чечевичный суп с орехами и грибами

Еда во время поста должна быть простой, и в то же время вкусной и питательной. Я думаю, суп из зеленой чечевицы с грибами как раз отвечает этим требованиям. Он легко и быстро варится, не требует особых кулинарных навыков и обязательно получится у любой хозяйки.

Чечевицу можно сварить заранее, она не требует предварительного замачивания, как некоторые бобовые, поэтому готовить её очень удобно. Чечевица и картошка придают этому супу густоту и сытность, а грибы и орехи – яркий, насыщенный вкус.  

Хочу напомнить, что чечевица не только вкусный, но и очень полезный продукт: она уникальный источник железа и цинка, а еще она снижает риск онкологических заболеваний.

Постный чечевичный суп с орехами и грибами

Понадобится:

  • Чечевица зеленая – 1 варочный пакетик 100 гр.;
  • Картошка – 3 шт.;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Чеснок – 1-2 зубка;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Грибы – 150-200 гр.;
  • Грецкие орехи – 5-6 штук;
  • Мускатный орех.
  • Зелень петрушки.
  • Масло растительное;
  • Соль, перец, приправы.

Приготовление:

1. Сварить зеленую чечевицу до полной готовности. 

2. Пока чечевица варится, есть время подготовить остальные продукты: нарезать соломкой лук, морковь натереть на крупной терке, грибы тоже нарезать соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, положите овощи все сразу и готовьте на среднем  огне до мягкости, можно немного подрумянить.

3. Очистите и нарежьте кубиками картошку. Орехи нужно измельчить, можно потереть на терке – трутся они легко, можно прокатать скалкой. Получается мелкая однородная ореховая крошка.

4. Вскипятите воду или овощной бульон,  добавьте картошку кубиками, приправьте мускатным орехом. Варите несколько минут, до мягкости – небольшие кубики картошки будут готовы быстро. Добавьте овощную поджарку. 

5. Добавьте чечевицу в суп, доведите до кипения. Как закипит, заправьте чесноком и измельченными грецкими орехами. Посыпьте петрушкой.

Приятного аппетита! 

