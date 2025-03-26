Постный чечевичный суп с орехами и грибами
Еда во время поста должна быть простой, и в то же время вкусной и питательной. Я думаю, суп из зеленой чечевицы с грибами как раз отвечает этим требованиям. Он легко и быстро варится, не требует особых кулинарных навыков и обязательно получится у любой хозяйки.
Чечевицу можно сварить заранее, она не требует предварительного замачивания, как некоторые бобовые, поэтому готовить её очень удобно. Чечевица и картошка придают этому супу густоту и сытность, а грибы и орехи – яркий, насыщенный вкус.
Хочу напомнить, что чечевица не только вкусный, но и очень полезный продукт: она уникальный источник железа и цинка, а еще она снижает риск онкологических заболеваний.
Понадобится:
- Чечевица зеленая – 1 варочный пакетик 100 гр.;
- Картошка – 3 шт.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Чеснок – 1-2 зубка;
- Морковь – 1 шт.;
- Грибы – 150-200 гр.;
- Грецкие орехи – 5-6 штук;
- Мускатный орех.
- Зелень петрушки.
- Масло растительное;
- Соль, перец, приправы.
Приготовление:
1. Сварить зеленую чечевицу до полной готовности.
2. Пока чечевица варится, есть время подготовить остальные продукты: нарезать соломкой лук, морковь натереть на крупной терке, грибы тоже нарезать соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, положите овощи все сразу и готовьте на среднем огне до мягкости, можно немного подрумянить.
3. Очистите и нарежьте кубиками картошку. Орехи нужно измельчить, можно потереть на терке – трутся они легко, можно прокатать скалкой. Получается мелкая однородная ореховая крошка.
4. Вскипятите воду или овощной бульон, добавьте картошку кубиками, приправьте мускатным орехом. Варите несколько минут, до мягкости – небольшие кубики картошки будут готовы быстро. Добавьте овощную поджарку.
5. Добавьте чечевицу в суп, доведите до кипения. Как закипит, заправьте чесноком и измельченными грецкими орехами. Посыпьте петрушкой.
Приятного аппетита!