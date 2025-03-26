Еда во время поста должна быть простой, и в то же время вкусной и питательной. Я думаю, суп из зеленой чечевицы с грибами как раз отвечает этим требованиям. Он легко и быстро варится, не требует особых кулинарных навыков и обязательно получится у любой хозяйки.

Чечевицу можно сварить заранее, она не требует предварительного замачивания, как некоторые бобовые, поэтому готовить её очень удобно. Чечевица и картошка придают этому супу густоту и сытность, а грибы и орехи – яркий, насыщенный вкус.

Хочу напомнить, что чечевица не только вкусный, но и очень полезный продукт: она уникальный источник железа и цинка, а еще она снижает риск онкологических заболеваний.

Постный чечевичный суп с орехами и грибами

Понадобится: Чечевица зеленая – 1 варочный пакетик 100 гр.;

Картошка – 3 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 1-2 зубка;

Морковь – 1 шт.;

Грибы – 150-200 гр.;

Грецкие орехи – 5-6 штук;

Мускатный орех.

Зелень петрушки.

Масло растительное;

Соль, перец, приправы.

Приготовление:

1. Сварить зеленую чечевицу до полной готовности.

2. Пока чечевица варится, есть время подготовить остальные продукты: нарезать соломкой лук, морковь натереть на крупной терке, грибы тоже нарезать соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, положите овощи все сразу и готовьте на среднем огне до мягкости, можно немного подрумянить.

3. Очистите и нарежьте кубиками картошку. Орехи нужно измельчить, можно потереть на терке – трутся они легко, можно прокатать скалкой. Получается мелкая однородная ореховая крошка.

4. Вскипятите воду или овощной бульон, добавьте картошку кубиками, приправьте мускатным орехом. Варите несколько минут, до мягкости – небольшие кубики картошки будут готовы быстро. Добавьте овощную поджарку.

5. Добавьте чечевицу в суп, доведите до кипения. Как закипит, заправьте чесноком и измельченными грецкими орехами. Посыпьте петрушкой.