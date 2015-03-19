А вы варите супы с клецками? Клецки готовят практически по всей Европе, похожие блюда есть в русской, татарской, башкирской кухнях, их любят украинцы и белорусы. Клецки используются как наполнитель для супа или как самостоятельное блюдо, и представляют собой сваренные в бульоне кусочки теста.

Рецептов – море, ведь клецки можно приготовить мучные, манные, картофельные, грибные, сырные и подать с разными супами и бульонами. В таком многообразии обязательно найдется «ваш» вариант, давайте пробовать!

Сырные клецки с плавленым сыром нежные, с мягким сливочным вкусом. Я сварила к ним овощной суп, с помидорами и красным перцем: мне понравилось сочетание цветов и вкусов. Мне кажется, их можно подать с супом-пюре из шпината, зеленого горошка или брокколи, будет красивый контраст зеленого и белого, и гармоничный вкус. Подойдет грибной суп-пюре, яркий тыквенный или насыщенный морковный.

Овощной суп с сырными клецками

Понадобится: Для супа: Бульон (куриный или овощной) – 0,5 литра; Картофель – 1-2 шт.; Морковь – 1 шт.; Лук репчатый – 1 шт.; Чеснок – 2-3 зубка; Помидоры консервированные, в собственном соку (или свежие) – 1 банка 400 гр.; Перец сладкий красный – 2-3 шт.; Соль, перец черный молотый, приправы по вкусу. Растительное масло для жарки. Для клецек: Сыр плавленый – 200 гр.; Яйцо среднего размера – 1 шт.; Мука – 60-70 гр.; Петрушка (только листики) – ½ пучка; Соль.

* Сварите заранее бульон, подойдет овощной или куриный. Если нет готового бульона – замените водой, получится более легкий вариант супа, и так тоже вкусно.

* Овощи нужно очистить и нарезать: лук полукольцами или перьями, морковь и картошку тонкой соломкой, перец соломкой, чеснок ломтиками. С помидоров снять шкурку и нарезать средними по размеру кусочками (консервированные резать не обязательно).

* Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике 2-3 столовые ложки растительного масла и обжарьте лук до светло-золотистого цвета. Добавьте морковь, картошку и тоже немного подрумяньте.

* Положите нарезанный соломкой перец, помидоры, чеснок, добавьте стакан бульона и готовьте под крышкой на небольшом огне, до мягкости перца.

* Пока овощи тушатся, готовим клецки. Смешайте плавленый сыр, яйцо, соль и очень мелко нарезанные листики петрушки. Добавьте муку и тщательно размешайте до однородности. Тесто для клецек мягкое, но с ложки не падает, тягучее, похоже на очень густую сметану. Вам может понадобиться больше или меньше муки, так как размер яйца и густота плавленого сыра каждый раз отличаются – если тесто слишком жидкое, просто добавьте еще муки. Варить клецки лучше всего непосредственно перед тем, как будете подавать суп на стол.

* Овощи готовы, дайте им немного остыть и измельчите блендером в однородное пюре. Разведите бульоном до нужной густоты, так, как вы любите, добавьте соль, перец, приправы и поставьте на огонь. Доведите до кипения, варите 1-2 минуты. Суп готов.

* Для клецек вскипятите воду в небольшой кастрюле. Убавьте огонь, чтобы поддерживать температуру воды на грани кипения – клецки надо варить при слабом кипении, в сильно бурлящей воде они развалятся.

* Выкладывайте клецки при помощи двух ложек, смоченных водой (так тесто меньше прилипает): на одну ложку набираете тесто, другой аккуратно с неё снимаете прям в кастрюлю. Удобно пользоваться кондитерским мешком или просто плотным пакетом со срезанным уголком: выдавливаете тесто над кастрюлей и ножницами отрезаете небольшие кусочки. Клецки сначала упадут на дно, потом всплывут и увеличатся в размере примерно в полтора- два раза, поэтому оставляйте место в кастрюле, чтобы клецки помещались свободно. Варятся клецки примерно пять-семь минут. Я варю порциями, в два-три приема, вынимаю на тарелку и накрываю крышкой, чтобы сохранить их теплыми.

* Разливаю суп по тарелкам, в каждую кладу несколько клецек. Можно добавить сметаны. По желанию – гренки, но подайте их отдельно. Готовые клецки довольно нежные, по плотности немного напоминают ленивые вареники. Получилось удачно, мне нравится: яркий вкус помидоров и перцев, нотки сливочного сыра, а контрастное сочетание красного супа и кремовых клецек с зеленью смотрится ярко и празднично.

Приятного аппетита!