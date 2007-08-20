Хлеб – всему голова!

(оригинальный рецепт итальянского хлебного супа)

Когда в холодильнике повесилась мышь, не расстраивайтесь! Всегда есть повод заглянуть в хлебницу… Хлеб в доме должен быть всегда! Это аксиома. И не надо тут рассуждать о калорийности мучного, диетах и прочей псевдогурманской дребедени! Если уж на то пошло, рассматривайте хлеб как источник злаков и всегда!, я повторяю – всегда держите его под рукой! Мало ли вам приспичит поиграть в пионерский лагерь или в тюрьму… В первом случае что, если не корку черного хлеба вы с утра заныкаете в тумбочку, а ночью будете грызть ее под одеялом. Из чего вы насушите сухарей, чтобы сформировать передачку псевдозаключенному? Да просто тупо взять свежую булочку, отрезать щедрый ломоть и как вариант посыпать солью, натереть чесночком, щедро сдобрить майонезом? Я уж не говорю о более сложных способах бутербродов… Вобщем спорить о наличии хлеба в вашем доме я не собираюсь…

Пришло время поделиться с вами еще одной историей из нашей кухонной копилочки, мои маленькие любители мучного. И как обычно, в этом мне помогает журнал «Школа гастронома», в коем и была найдена волшебная рецептура итальянского хлебного супа.

Для приготовления нам потребуется всего ничего, а именно:

- собственно хлеб белый – 200гр

- томаты обыкновенные – 1 кг

- лук репчатый – 1 шт

- чеснок – 2 зубчика

- масло оливковое - 2-3 ст. ложки

- вино белое - 30 мл

- базилик (или кинза или другая любая зелень) – 2 веточки

Согласитесь, весьма малобюджетный и совершенно неэнергозатратный суп?

Масло, лук и чеснок просто обязаны присутствовать у вас на полочке. Если же вы совсем уж ленивый хозяин, сгоняйте к соседке за луковкой – поди не откажет. Заодно умильно попросите чеснок и масло. Тоже поди не откажет…

Хлеб, как мы уже договорились, просто без базара обязан быть в хлебнице.

Конечно, могут возникнуть трудности с томатами и зеленью. Насчет зелени тоже все очень просто – вступайте в наши ряды падонкафф-ботанегов, внимательно читайте рубрику «Растениеводство для чайнегов» и просто-напросто выращивайте зелень у себя на подоконнике. И вкусно, и полезно! Ну, вобщем, если у вас не завалялось килограмма томатов, придется быренько сгонять за ними в любой близлежащий овощной ларек. Благо сейчас сезон и томатов этих ну просто завались и все по бросовым ценам!

Затарились? Время колдовать на кухне. Тем более колдовать то там всего-ничего около 40 минут…

Для начала подготавливаем томаты. Для этого устраиваем им сатанинскую ванну. То есть пусть они грешные почувствуют себя в аду, купаясь в кипятке до тех пор, пока кожа не начнет с них слазить. Закончив таким образом аццкие водные процедуры, переходим непосредственно к снятию этой самой кожи. Обнажаем, так сказать, сущность представителей семейства пасленовых.

Обнаженные томаты мелко режем и отставляем в сторонку ждать своей участи. Тем временем в кастрюльке разогреваем оливковое масло и бросаем в него мелко порезанный лук.

Обжарив лук, добавляем мелко порубленную зелень и мелко же порубленный чеснок. Обжариваем еще минуты три.

По желанию возможно добавить туда специи для итальянской кухни, а в обязательном порядке нужно добавить белое сухое вино.

И уж затем закидываем туда порубленные томаты. Закрываем крышкой и оставляем на 25 минут. В это время бегло пролистав Ю-маму глазами, режем белый хлеб, предварительно освобожденный от корочки на мелкие кубики. Открываем крышку, засыпаем хлеб и оставляем его в кастрюле до полного размягчения. Когда хлеб станет мягким душой и телом, помогаем ему доразмягчиться вилочкой, аккуратно перемешивая его, разливаем наш чудо-суп по тарелкам, сверху украшаем листочками базилика.

Для желающих возможно добавление сметанки или майонеза, только помните, что это повышает градус калорий данного блюда.

Быстро, вкусно, недорого!