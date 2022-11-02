Этот суп готовится не из свежих, а из консервированных томатов в собственном соку. Пикантность ему придают приправы, а необычным партнёром выступает консервированный нут. Готовится очень быстро.

Томатный суп-пюре с нутом

Ингредиенты: - консервированный нут 1 банка;

- томаты консервированные в собственном соку 1 банка;

- красный болгарский перец 1 шт.;

- 0,5 л бульона;

- чеснок 2 зубчика;

- кориандр семена 1/2 ч.л.;

- масло растительное для жарки;

- сахар 1/2 ч.л.;

- чёрный перец по вкусу;

- соль по вкусу.

1. Чеснок надо мелко порезать и растолочь в ступке (я это сделала толкушкой в обычном блюдце) вместе с кориандром, чёрным перцем и солью.

2. Перец порезать на кубики и обжарить 7-8 минут до мягкости на сковороде.

3. Добавить к перцу специи и нут (жидкость из банки предварительно надо слить).

4. Сюда же выложить всё содержимое банки с помидорами, сахар и влить 2 стакана куриного бульона или бульона из индейки.

Бульон я готовлю параллельно, отваривая куриную грудку или стейк индейки. Потом это мясо можно «для нажористости» положить в «мужские» тарелки.

5. Довести всё до кипения и варить на небольшом огне 15 минут.

6. После этого содержимое сковороды перелить в кастрюлю и пробить погружным блендером. По вкусу можно ещё добавить соль/сахар/чёрный перец.

Такой суп хорош и в холодном, и в горячем виде. Не забудьте положить сметанки.

Приятного аппетита!