Томатный суп-пюре с нутом
Этот суп готовится не из свежих, а из консервированных томатов в собственном соку. Пикантность ему придают приправы, а необычным партнёром выступает консервированный нут. Готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- консервированный нут 1 банка;
1. Чеснок надо мелко порезать и растолочь в ступке (я это сделала толкушкой в обычном блюдце) вместе с кориандром, чёрным перцем и солью.
2. Перец порезать на кубики и обжарить 7-8 минут до мягкости на сковороде.
3. Добавить к перцу специи и нут (жидкость из банки предварительно надо слить).
4. Сюда же выложить всё содержимое банки с помидорами, сахар и влить 2 стакана куриного бульона или бульона из индейки.
Бульон я готовлю параллельно, отваривая куриную грудку или стейк индейки. Потом это мясо можно «для нажористости» положить в «мужские» тарелки.
5. Довести всё до кипения и варить на небольшом огне 15 минут.
6. После этого содержимое сковороды перелить в кастрюлю и пробить погружным блендером. По вкусу можно ещё добавить соль/сахар/чёрный перец.
Такой суп хорош и в холодном, и в горячем виде. Не забудьте положить сметанки.
Приятного аппетита!