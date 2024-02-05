Ирландский суп с капустой и беконом
Рецепт этого супа из доступных и недорогих продуктов для тех, кто не любит тратить много времени на готовку.
Ингредиенты:
– бекон 120 г;
1. Нарезаем лук, бекон и картофель.
2. В кастрюле обжариваем на сливочном масле лук до мягкости, затем добавляем туда бекон, обжариваем ещё 3-4 минуты, затем кладем картофель и обжариваем всё ещё 2-3 минуты.
3. Помидоры очищаем от шкурок, разминаем вилкой или блендером, добавляем жидкость из банки с помидорами, чтобы общий вес составил 450 г (если вы будете использовать содержимое всей банки, то суп может получиться кислым).
4. Подготовленные помидоры в собственному соку добавляем в кастрюлю, наливаем туда же 600 мл воды. Варим 15 минут, после чего добавляем нашинкованную капусту и варим до готовности (15-20 минут). Солим, перчим.
Приятного аппетита!