Рецепт этого супа из доступных и недорогих продуктов для тех, кто не любит тратить много времени на готовку.

Ирландский суп с капустой и беконом

Ингредиенты: – бекон 120 г;

– лук репчатый 1 шт.;

– картофель 2 шт.;

– капуста 250 г;

– томаты в собственном соку 450 г;

– соль, сахар, перец;

– кусочек сливочного масла для жарки.

1. Нарезаем лук, бекон и картофель.

2. В кастрюле обжариваем на сливочном масле лук до мягкости, затем добавляем туда бекон, обжариваем ещё 3-4 минуты, затем кладем картофель и обжариваем всё ещё 2-3 минуты.

3. Помидоры очищаем от шкурок, разминаем вилкой или блендером, добавляем жидкость из банки с помидорами, чтобы общий вес составил 450 г (если вы будете использовать содержимое всей банки, то суп может получиться кислым).

4. Подготовленные помидоры в собственному соку добавляем в кастрюлю, наливаем туда же 600 мл воды. Варим 15 минут, после чего добавляем нашинкованную капусту и варим до готовности (15-20 минут). Солим, перчим.

Приятного аппетита!