Уха по-фински со сливками. Белая уха Лохикейтто

Предлагаем вам классический рецепт ухи по-фински: из красной рыбы со сливками. Любая финская уха называется "Калакейтто", что в переводе - рыбный суп. Но для ухи из красной рыбы (lohi — лосось) есть особенное название "Лохикейтто". Уха готовится с добавлением сливок, и вкус багородной красной рыбы оттеняется сливочной нежностью.

Уха по этому рецепту простая в приготовлении - и именно в этом её "финская" фишка. Но вкус будет просто изумительный!

Лохикейтто можно готовить из любой красной рыбы, рецепт одинаковый. У нас будет суп из кеты. Если вам нужен бюджетный вариант, возьмите горбушу, но она не будет такой нежной. Все остальные продукты вполне доступны, их можно купить в любом магазине.

Классическая уха по-фински «Лохикейтто»

Ингредиенты: Кета, филе — 600 г

Суповой набор — хвост, голова, плавники, теша, хребет, 300 г

Картофель — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сливки, 10% — 500 мл

Укроп — 10 г

Перец черный горошком — по вкусу

Лавровый лист — 2 листика

Соль по вкусу Вода для бульона - примерно 1 литр

Время приготовления: 1 час.

Приготовление:

1. Рыбные кости делают бульон более наваристым. Поэтому сначала варим рыбные запчасти: голову (удалите жабры и глаза), хребет и хвост. Чтобы бульон был прозрачным, залейте заготовку холодной водой. Как закипит, снимаем пену и уменьшаем огонь. Рыбный бульон варится довольно быстро, после закипания около 15 минут.

2. Пока варится бульон, чистим картофель и морковь, затем нарезаем их кубиками, (морковь можно нарезать пластинками, как показано на фото).

3. Когда бульон сварился, достаём все части рыбы из кастрюли. С них можно снять розовую часть рыбы и добавить в суп в самом конце приготовления. После варки бульон нужно процедить через мелкое сито.

4. Ставим на огонь, добавляем картошку и головку репчатого лука целиком. Луковицу надрежьте, чтобы бульон стал ароматнее. Через 10 минут отправляем в кастрюлю нарезанную морковку.

5. Пока варятся овощи, готовим филейную часть рыбы. У меня средняя часть, проверьте, чтобы не было косточек - их можно удалить с помощью пинцета. Нарежьте рыбу на небольшие прямоугольники или кубики, приблизительно по 2-3 сантиметра.

6. Картошка уже сварилась, достаньте из кастрюли немного картошки и разомните в пюре. Верните в кастрюлю - так мы сделаем суп немного гуще.

7. Сейчас убираем луковицу, солим, добавляем сливки. Доводим бульон со сливками до кипения.

Ключевой момент 1 в приготовлении не только финской ухи, но и любого рыбного супа: рыба добавляется в последнюю очередь.

8. Кусочки рыбы отправляем в кастрюлю. Одновременно нужно добавить лавровый лист и перец горошком. После закипания нужно выключить уху через пару-тройку минут и оставить под крышкой потомиться, чтобы рыбы дошла до готовности (ещё 2-3 минуты).

Даже если вы нарезали рыбу крупно, то варите ее не более 5 минут и не более 5 минут потом томите — смотрите за ее внешним видом.

Ключевой момент 2. Не перемешивайте суп, так как можно поломать кусочки рыбы.

При подаче посыпьте уху зеленью.

Вкус у финской ухи мягкий, сливочный и обволакивающий, это настоящее удовольствие в сочетании с нежными кусочками красной рыбы, которые тают во рту.

Приятного аппетита!