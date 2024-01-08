Как накормить семью и полезно, и вкусно, и разнообразно? Предлагаю добавить в коллекцию полезных рецептов этот суп – он диетический, легко готовится. Восхитительно нежная, вправду кремовая консистенция и тонкий вкус. Пробуйте! Рецепт из «Школы гастронома».

Крем-суп рисовый с кабачком и морковными «чипсами»

Очень нежный. Легко и просто приготовить. Примерно 4 порции.

Понадобится: Рис – 1 стакан; Кабачок – 500 гр.; Молоко – 0,5 литра; Масло сливочное – 50 гр.; Сахар, соль – по вкусу; Дополнительно: Морковка – 1 шт.; Растительное масло для обжаривания.

1. Рис лучше взять круглозерный, хорошо разваривающийся. И отварить – промытый рис заливаем двумя стаканами воды, доводим до кипения, уменьшаем огонь и на маленьком огне варим до готовности. Рис должен полностью свариться, то есть внутри, даже в самой глубине, рисинки должны быть совершенно мягкими. Иначе в готовом супе будут ощущаться маленькие крупинки – недоваренная серединка «не разблендится».

2. Кабачок очистить, сохранив кожицу (её надо снять длинными полосками). Нарезать кружочками или ломтиками и отварить в маленьком количестве воды. Я воспользовалась микроволновкой – поставила (без воды, под крышкой) на 4,5 минуты на полную мощность (900 Вт).

3. Теперь рис и кабачок превратим в пюре. Если есть погружной блендер, то это дело нескольких минут: в кастрюлю с рисом выкладываем отваренный кабачок, берем в руки блендер, жужжим - вуаля, готово! Если блендер стационарный, то объем стандартной чаши не очень большой - придется, видимо, пюрировать отдельно рис, отдельно кабачок, и соединять уже готовое.

4. В кастрюльку с рисово-кабачковым пюре кладем четверть пачки сливочного масла, два стакана молока. По вкусу солим и добавляем сахар (сахар не обязательно), и, помешивая, на среднем огне доводим до кипения. Суп готов.

5. Изготовим морковные «чипсы». Для этого морковку и кожуру кабачка надо нашинковать тонкой длинной соломкой. Удобно сначала снять с морковки стружку овощечисткой, а потом эти плоские стружки порезать ножиком.

В сильно разогретом растительном масле обжарить до румяного цвета, при этом соломка должна стать хрустящей. Готовые «чипсы» выложить на салфетку, чтобы стекло масло, и добавить в каждую тарелку перед подачей. Есть надо сразу, пока «чипсы» хрустят.

А еще к такому супу прекрасно подойдут гренки. Можно кубиками. А я сделала в старинной вафельнице, которая еще на газу разогревается.

Прекрасный девайс, кстати, для изготовления гренок – получаются хрустящие снаружи, мягкие внутри.

Приятного аппетита!