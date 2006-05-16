Мисо-суп и домашняя фунчоза

Не роллами едиными жив человек, особенно если это человек с U-mama! В очередной раз худеющий состав U-мам в количестве трех особей решил совершенствовать свое мастерство в азиатской кухне. Поскольку роллы вертеть девкам надоело, они обратили свой взор на более серьезные закуски. В качестве оных были избраны вариации на тему салата фунчоза и мисо-супа. Почему вариация? Интрига состояла в том, что и мисо-суп, и салат было решено принципиально готовить не по рецепту из инета, а по личной профессиональной памяти считающей себя кулинарным гением и просто скромной персоной Coalla. Салат системы фунчоза, как известно, был внедрен в наш славный город хитрыми корейцами, которые торговали оным продуктом на развес преимущественно на рынках (однако, справедливости ради, необходимо заметить, что лидировал все-таки салат системы «морковь по-корейски). Далее продукт настолько полюбился аборигенам, что стал продаваться повсеместно. Однако в ходе его демократизации, состав, да и собственно вкусовые качества стали сильно проигрывать оригиналу. Что же касается мисо-супа, он вошел в нашу жизнь наряду с открытием многочисленных суши-баров и кафе.

Итак, начнем, помолясь по корейски (или по-китайски – черт их там разберет!), с салата. Для салата нами было приобретено:

лапша из ростков сои (она же стеклянная) -1 упаковка

грибы черные древесные прессованные (забавная штука, кстати) – 1 коробок

перец болгарский сладкий - 1 штука

морква сочная сладкая - 1 штука

чеснок - 3 зубчика

приправа универсальная для салатов – 1 упаковка

приправа глютамат натрия - 1 упаковка

соус соевый - по вкусу

уксус яблочный – по вкусу

кунжутное масло острое – по вкусу

Перво-наперво готовим грибы. Древесные черные грибы продаются нашими азиатскими друзьями в двух испостасях –собственно сушеные и спрессованные. В принципе разницы никакой.Спрессованные грибы более мной любимы из за возможности показывать с помощью них фокусы детям (да и впрочем некоторым взрослым). Фишка этих грибов в том, что из маленького коробка, в который они спрессованы, при помощи всего-навсего миски воды комнатной температуры путем замачивания получается целая миска практически свежих грибов. Кстати, по этому же принципу работают спрессованные в яйца и прочую дребедень полотенца, салфетки и другие милые китайские сувениры, которые некоторые так любят дарить друг другу на 8 марта, 23 февраля, Новый год и тп. То есть для того, чтобы приготовить эти грибы необходимо просто достать из из коробка и кинуть в воду. Трэкс-пэкс-фэкс (или по китайски «сунь-кинь-вынь») – и через максимум 10 минут миска древесных грибов на столе!

Но пока грибы мокнут и распухают, мы не теряем времени даром и отвариваем лапшу. Чтобы правильно отварить стеклянную лапшу, необходимо вскипятить воду и затем просто тупо закинуть туда оную. К слову трудолюбивые корейцы (или опять же таки китайцы), заботливо перевязывают пучки лапши либо нитками, либо бечевой – вобщем что у него там под рукой оказалось, тем и перевяжет, что позволяет регулировать количество лапши в салате. Варить лапшу следует не более 3-5 минут в зависимости от ее количества. Как заметите, что лапша приобретает тот самый «стеклянный» вид, тотчас же хватайте ее с огня и вываливайте в дуршлаг –лучше всего с минимальным диаметром отверстий, ибо стеклянная лапша как стройная китаянка – так и норовит проскользнуть сквозь. Откинувшаяся лапша нуждается в срочной промывке холодной водой. Далее ставим ее в отстойник и приступаем к третьему этапу.

Третий этап включает в себя планомерное нарезание всех овощей тонкой соломкой. Ленивые особи могут использовать специальную терку для корейской моркови, но мы не привыкли отступать перед трудностями, поэтому честно сделали все своими руками, благо это позволило регулировать толщину нарезаемой соломки (к слову, некоторые девушки любят потолще). К этому времени грибы уже окончательно опухли и тоже нуждаются в нарезке. Их тоже необходимо порезать ну если не соломкой, то уж как получится. Всю нарезку закидываем в большую миску, туда же отправляем давленый чеснок и приправы. Все это дело заправляем кунжутным маслом, уксусом и соевым соусом. Салат фунчоза готов!

Хотя по уму ему нужно дать немного настояться и пропитаться всеми немыслимыми ароматами. Так что отставим пока салат в сторонку и займемся мисо-супом.

Для мисо-супа мы затарили:

филе морского окуня - 400 гр

черные древесные спрессованные грибы - 1 коробок

сыр тофу – 1 упаковка

приправа глютамат натрия – по вкусу

капуста морская листовая - 1 упаковка

соевый соус – по вкусу

Для начала варим насыщенный рыбный бульон. Поскольку мы в принципе не су-шефы, мы по привычке накидали в него помимо глютамата натрия разных местечковых приправ для рыбы (типа для вкуса!).

Филе рыбы достали и измельчили, а затем закинули обратно в бульон. Нарезанные древесные грибы (способ их приготовления см выше!) отправили туда же. И как только грибы стали более-менее готовы (в прицнипе их можно есть сразу после их опухания, но тем кто боится можно поварить их подольше), собственно суп был готов.

Остались детали – в горячий суп закинуть нарезанный кубиками сыр тофу и порезанную пластинками морскую капусту. Все! Далее надеваем кимоно, хитро прищуриваем глаза, вспоминаем основные тезисы речей Мао Цзе Дуна и вперед с палочками наперевес вкушаем все, что приготовили! Приятного аппетита!