Куриный бульон с домашней лапшой любите? Вкусное и уютное блюдо, напоминает о детстве – когда-то «куриную лапшу» мне варила бабушка. А еще была «грибная лапша» из сушеных грибов и молочный суп с самодельной, конечно же, лапшой. Давайте и мы приготовим, пусть у наших детей тоже останутся теплые вкусные воспоминания, тем более, что приготовить домашнюю лапшу нетрудно.

Самое главное - хорошо замесить тесто, крутое и тугое, лапша из такого теста не слипается при нарезке и не разваривается.

Домашняя лапша

Понадобится: Мука – ок. 1,5 стакана; Яйцо – 2 шт.; Соль – 1 чайная ложка; Масло растительное – 1 чайная ложка; ! Стакан 250 мл.

* Количество муки – 1,5 стакана – ориентировочное, в зависимости от размера яиц понадобится чуть меньше или больше. В этот раз у меня были небольшого размера яйца, и муки на замес ушло стакан с четвертью.

* Просейте стакан муки, насыпьте в миску горкой, и сделайте углубление в центре горки. Добавьте соль, яйца и масло.

* Начинайте замешивать вилкой, постепенно забирая муку с краев, пока не получится густое тесто.

* Дальше можно месить руками, в миске или на столе. Подсыпайте понемногу муку, и с силой месите, пока тесто будет вбирать новые порции муки. Нужно замесить как можно более крутое тесто, упругое, плотное, не липнущее к рукам и столу. Колобок из такого теста не расплывается, держит форму.

* Готовое тесто уберите в пакет и оставьте на 20-30 минут для отдыха, после этого его будет легче раскатывать.

* Разделите тесто пополам, и раскатайте каждый кусок как можно тоньше (1 – 1,5 мм), подсыпая муку, если нужно. Дайте пару минут подсохнуть и можно нарезать лапшу.

* Для заправки супа или бульона нужны короткие тонкие лапшинки, поэтому режу пласт широкими полосами (ширина полосы = длине будущей лапши), укладываю их друг на друга и острым ножом нарезаю узкие тонкие полоски. При варке они увеличатся в размере раза в полтора-два.

* Для более широкой и длинной пасты раскатанный пласт теста сверните рулетом и нарежьте поперек, а потом разверните получившиеся спиральки.

Тест: если при нарезке пласты теста или лапша слипаются, значит, тесто недостаточно плотное. Нужно еще помесить, добавляя муку и снова дать тесту отдохнуть.

* Нарезанную лапшу можно сразу варить, а если хотите хранить, то предварительно высушите до ломкости.

Для ориентира: лапши из половины порции теста хватит для заправки бульона (прим. 4 порции). Для приготовления второго блюда: из всего количества теста получается примерно 4 порции.

* Чтобы бульон не был мутным, перед тем, как опускать лапшу в кастрюлю, стряхните с неё лишнюю муку. Либо сварите лапшу отдельно, в подсоленной воде, и уже готовую добавьте в суп или положите лапшу прямо в тарелку и залейте бульоном. Я так и сделала – сварила лапшу и разложила по тарелкам, а потом добавила ароматный куриный бульон и посыпала нарезанной зеленью. Очень вкусно, как в детстве!

Приятного аппетита!