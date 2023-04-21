Луковый суп в горшочках. Простая вариация французского супа

Классический рецепт французского лукового супа родом из кварталов для бедняков, там предшественника современного лукового супа готовили из трех ингредиентов: лука, бульона и хлебных корок. Но французы были бы не французы, если бы не довели простой рецепт до вкусового совершенства, добавив столь любимое французскими поварами сливочное масло, белое вино и сыр.

Несмотря на простоту приготовления, в рецепте классического лукового супа есть несколько важных нюансов - пассерованный лук, подача в горшочках и использование гренок, как составляющей супа.

Но самое главное - для приготовления классического лукового супа нужно время! И, что немаловажно, придется постоять у плиты, ведь пассеровка - это процедура, при которой лук медленно, как минимум, в течение получаса, томится на небольшом огне.

Я нашла вариант приготовления лукового супа сразу в горшочках. Конечно, времени займет не меньше, но у плиты стоять не придется! Давайте попробуем!

Луковый суп в горшочках

Ингредиенты (на два горшочка): - лук 500 г;

- сливочное масло 60 г;

- куриные бедра 400 г;

- тимьян 3-4 веточки;

- сыр 150 г;

- батон 2 ломтика;

- вино 2 ст.л.

Приготовление:

1. Луковый суп можно приготовить, используя овощной, говяжий бульон, но самое простое, конечно, куриный. Ставим вариться курицу, после закипания сливаем первый бульон, далее варим на медленном огне, приправив с помощью душистого горошка, веточки тимьяна и лаврового листа.

2. Лук режем соломкой, шириной примерно 3-4 мм. На дно горшочков кладем по 30 г сливочного масла. Лук делим поровну и выкладываем в горшочки, сверху кладем веточку тимьяна. Убираем в духовку на полчаса при 150⁰. Лук будет томиться в собственном соку и масле, приобретая прозрачность, сладость и румяный золотистый цвет.

3. Через полчаса добавьте в горшочки по столовой ложке белого вина, перемешайте, чтобы масло, лук и тимьян обменялись вкусами. И отправьте в духовку еще на полчаса.

Я добавила вино только в один горшочек, чтобы сравнить вкусы. Вино придает супу едва заметную кислинку, дополняет вкус. Но если не любите, вино можно не использовать.

4. Бульон сварился, процедите его от всего лишнего. Снимите с бёдрышек все мясо и нарежьте небольшими кусочками.

! В классическом рецепте мясо в луковый суп не добавляют. Поэтому, чтобы сохранить аутентичность, можно этот пункт пропустить.

5. Лук готов. Положите в горшочки курицу, залейте бульоном, духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте горшочки на нижний ярус. На верхний уровень поставьте подсушиться пару кусочков батона, нужно запечь их до слегка румяной корочки (минут 10, но смотрите по своей духовке). И можно их смазать чесночным маслом.

6. Достаньте горшочки, в каждый сверху выложите кусочек хлеба (утопив его в бульоне) и щедро посыпьте тертым сыром. Убираем горшочки в духовку на верхний уровень еще на 20 минут (температура 180-200 градусов) до появления золотистой сырной корочки.

Суп получатся приятно густой, очень насыщенный, сливочный и шёлковисто-сладкий, ощущается вкус лука и терпкая нотка тимьяна, сыр оттеняет все вкусы, а интересная подача делает этот суп праздничным!

Дайте немного остыть, но ешьте, пока горячий!

Приятного аппетита!