Американский сырный суп с брокколи

Сырный суп с брокколи - одно из популярных американских первых блюд. По этому рецепту мы быстро и просто приготовим сытный, ароматный и очень вкусный суп с насыщенным сырным вкусом. В американских вариантах рецепта этот суп пюрируют, оставляя часть соцветий брокколи, можно сделать и так, по желанию, а я не стала делать суп-пюре.

Жирность сырного супа можно варьировать, заменив сливки молоком, использовать нежирный сыр или сварить почти диетический вариант: приготовить суп на овощном бульоне или на воде.

Сырный суп с брокколи в американских традициях

Ингредиенты:

- брокколи 400 г;

- сливки 10% 200 мл;

- полутвердый сыр 200 г;

- чеснок 3 зубчика;

- лук 1 шт.;

- морковь 1 шт.;

- бульон 800 мл;

- мука 50 г;

- соль, перец, паприка, приправы по вкусу;

- сливочное масло 30 г

Приготовление:

1. Лук и чеснок мелко режем, морковь трем на крупной терке. Если у вас свежий вилок брокколи, отрежьте соцветия от стебля и порежьте на небольшие кусочки, если капуста замороженная, дополнительно резать не нужно.

2. Бульон я варила на бедре курицы, но вы можете взять любое другое мясо и даже купить готовый бульон.

Прелесть этого сырного супчика ещё и в том, что всё блюдо готовится в одной кастрюле.

Растапливаем сливочное масло и поджариваем лук и чеснок, когда лук немного подзолотится, добавляем муку и обжариваем еще минутку.

3. Затем потихоньку вливаем бульон, кладем брокколи и морковь, добавляем соль и специи (у меня паприка и итальянские травы), оставляем вариться на 15 минут на медленном огне. Обязательно помешивайте суп! Из-за муки у него довольно густая консистенция.

4. Сливки, перед тем, как добавлять, нужно подогреть, иначе они свернутся. Теплые сливки вливаем в суп и сразу добавляем натертый сыр (вы можете заменить твердый сыр на плавленный, вкус получится другой, но не менее прекрасный), хорошо перемешиваем, пока не расплавится сыр, оставляем еще на две минутки и снимаем с огня.

Все готово, приятного аппетита!