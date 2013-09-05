Из свежей молодой капусты и ароматного куриного бульона получаются такие щи, что обязательно захочется добавки! Я сварила их с белой фасолью, которая сделала суп более сытным, и с черносливом. Мне кажется, с черносливом вкус становится полнее, богаче, интереснее – попробуйте! Для супа нужен самый простой несладкий чернослив, высушенный без добавления сахара. Часто это можно понять еще до покупки: если чернослив в пакете влажный, липкий, на вид блестящий – скорее всего, при его изготовлении сахарный сироп использовался. Фасоль для супа нужно сварить заранее, или взять баночную, консервированную в собственном соку – для быстроты.

Давайте, не откладывая, начнем!

Щи с фасолью и черносливом

Понадобится:

Фасоль белая, предварительно сваренная – ок. 2/3 стакана;

Бульон куриный – 2 л.;

Морковь – 1-2 шт.;

Картофель – 2-3 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 2-3 зубка;

Капуста молодая белокочанная – 14 небольшого вилка;

Чернослив – 5-7 шт.;

Лавровый листик, соль, перец горошком.

Сливочное масло – 30-50 гр.;

Зелень петрушки, сметана.

Фасоль нужно сварить заранее, до мягкости, или использовать консервированную, в собственном соку. Большинство видов фасоли перед варкой замачивают на несколько часов, и потом варят ок. 2 часов на медленном огне. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Солить фасоль лучше в конце варки, так как в соленой воде бобовые варятся дольше обычного, или не солить совсем, а добавить достаточное количество соли в суп.

Сварите куриный бульон, с кусочками курицы.

Теперь нужно подготовить овощи: картошку нарезать толстой соломкой, морковь тоненькой соломкой, лук - мелко. Чеснок очистить и нарезать соломкой, капусту тонко нашинковать. Чернослив вымыть, разрезать вдоль пополам или на 3-4 части, если крупный.

На сковороде распустить сливочное масло, и на небольшом огне потомить лук, чеснок и морковь, можно слегка подрумянить, но не зажаривать. Такая предварительная обработка овощей сделает вкус супа более насыщенным, богатым.

Вскипятить бульон, положить картошку и довести до кипения. Добавить капусту. Еще раз довести до кипения, уменьшить огонь и опустить обжаренные овощи, фасоль, чернослив, лавровый лист. Посолить по вкусу, поперчить.

На небольшом огне, не накрывая крышкой, варить до готовности овощей, так чтобы овощи стали мягкими, но не разварились – как правило, на это нужно всего несколько минут, после закипания. Лавровый листик можно вынуть и выбросить.

Суп вышел густой, ароматный, с полным насыщенным вкусом. А если дать ему немного «настояться», будет еще вкуснее! Подавайте со сметаной и черным хлебом. В тарелку можно добавить свежей зелени – укроп или петрушку, тонкие колечки зеленого лука.

Приятного аппетита!