Супы

Морковный суп-пюре с белой фасолью

Варёная морковь? Фу, скажете вы. Но на самом деле у этого супа-пюре из моркови и белой фасоли очень приятный, чуть сладковый вкус. Тем более, что морковь не отваривается, а запекается с ароматными травами.

Суп-пюре из моркови и белой фасоли

Ингредиенты:
– консервированная белая фасоль 2 банки;
– морковь 500 г;
– чеснок 2 зубчика;
– растительное масло 1 ст.л.;
– прованские травы 1 ст.л.;
– лимонный сок 1 ст.л.;
– кунжут 2 ст.л.;
– соль, перец.

1. Морковь нарезаем кружочками толщиной 3-4 мм. В глубокой посуде смешиваем морковь с прованскими травами, 1 ст.л. растительного масла и выкладываем на противень, предварительно застелив его фольгой. Сюда же кладем 2 зубчика очищенного чеснока. 

2. Разогреваем духовку до 200 С и запекаем морковь 20-25 минут до готовности. Ориентируйтесь на свою духовку. 

3. Пока морковь запекается, из фасоли сливаем жидкость и промываем её холодной водой.

4. Соединяем морковь, фасоль, наливаем 3-4 стакана кипяченой воды, добавляем лимонный сок и пробиваем всё блендером.

5. Затем солим, перчим по вкусу, ставим на огонь и доводим до кипения. 

6. Подаём с поджаренным кунжутом. 

P.S. Баночную фасоль можно заменить сухой белой фасолью. Надо взять 200 г, залить водой на ночь, а затем отварить до готовности. Вместо кунжута можно взять орехи.

Приятного аппетита!

