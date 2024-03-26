Морковный суп-пюре с белой фасолью

Варёная морковь? Фу, скажете вы. Но на самом деле у этого супа-пюре из моркови и белой фасоли очень приятный, чуть сладковый вкус. Тем более, что морковь не отваривается, а запекается с ароматными травами.

Суп-пюре из моркови и белой фасоли

Ингредиенты:

– консервированная белая фасоль 2 банки;

– морковь 500 г;

– чеснок 2 зубчика;

– растительное масло 1 ст.л.;

– прованские травы 1 ст.л.;

– лимонный сок 1 ст.л.;

– кунжут 2 ст.л.;

– соль, перец.

1. Морковь нарезаем кружочками толщиной 3-4 мм. В глубокой посуде смешиваем морковь с прованскими травами, 1 ст.л. растительного масла и выкладываем на противень, предварительно застелив его фольгой. Сюда же кладем 2 зубчика очищенного чеснока.

2. Разогреваем духовку до 200 С и запекаем морковь 20-25 минут до готовности. Ориентируйтесь на свою духовку.

3. Пока морковь запекается, из фасоли сливаем жидкость и промываем её холодной водой.

4. Соединяем морковь, фасоль, наливаем 3-4 стакана кипяченой воды, добавляем лимонный сок и пробиваем всё блендером.

5. Затем солим, перчим по вкусу, ставим на огонь и доводим до кипения.

6. Подаём с поджаренным кунжутом.

P.S. Баночную фасоль можно заменить сухой белой фасолью. Надо взять 200 г, залить водой на ночь, а затем отварить до готовности. Вместо кунжута можно взять орехи.

Приятного аппетита!