Морковный суп-пюре с белой фасолью
Варёная морковь? Фу, скажете вы. Но на самом деле у этого супа-пюре из моркови и белой фасоли очень приятный, чуть сладковый вкус. Тем более, что морковь не отваривается, а запекается с ароматными травами.
Ингредиенты:
1. Морковь нарезаем кружочками толщиной 3-4 мм. В глубокой посуде смешиваем морковь с прованскими травами, 1 ст.л. растительного масла и выкладываем на противень, предварительно застелив его фольгой. Сюда же кладем 2 зубчика очищенного чеснока.
2. Разогреваем духовку до 200 С и запекаем морковь 20-25 минут до готовности. Ориентируйтесь на свою духовку.
3. Пока морковь запекается, из фасоли сливаем жидкость и промываем её холодной водой.
4. Соединяем морковь, фасоль, наливаем 3-4 стакана кипяченой воды, добавляем лимонный сок и пробиваем всё блендером.
5. Затем солим, перчим по вкусу, ставим на огонь и доводим до кипения.
6. Подаём с поджаренным кунжутом.
P.S. Баночную фасоль можно заменить сухой белой фасолью. Надо взять 200 г, залить водой на ночь, а затем отварить до готовности. Вместо кунжута можно взять орехи.
Приятного аппетита!