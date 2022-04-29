Нежный сырный суп с копченой курицей. Вкусно и быстро!

Куриный суп - привычное всем блюдо. Но добавьте всего два ингредиента - и вы получите прекрасный вариант очень вкусного и необычного куриного супа на ужин или обед. Ведь и у вас бывают дни, когда совсем нет времени готовить, и этот рецепт - отличный выход.

Примерное время приготовления супа - 20 минут.

Можно подать наш куриный суп с сухариками или тостами, украсить зеленью, вкусно будет в любом случае!

Ингредиенты:

- картофель 5-6 шт.;

- морковь 1 шт.;

- лук 1 шт.;

- плавленый сыр 200 г;

- копченая курица 500 г.

Приготовление:

1. Нарезать курицу и картошку кубиками, примерно 1 на 1 см. Лук нарезать как можно мельче, морковку потереть на мелкой терке.

2. Ставим вариться картошку. Воды понадобится примерно 2-2,5 литра. Пока ждём, делаем зажарку: морковь и лук обжариваем на небольшом количестве растительного масла, пока лук не станет мягким.

3. Как только картошка сварилась, добавляем в кастрюлю курицу, зажарку и плавленый сыр, все хорошо перемешиваем и варим ещё 5 минут.

Все готово, приятного аппетита!