Овощной суп-пюре из чечевицы

Существует много рецептов блюд из чечевицы, готовить из нее можно и гарниры, и полноценные блюда с мясом и овощами, из чечевицы делают даже оладьи и конфеты! Но особенно вкусными получаются супы из чечевицы, зеленая лучше держит форму, красная - разваривается и подходит для супов-пюре. Очень популярен турецкий суп из красной чечевицы, он похож на этот, но в него добавляют мяту и лимон, а также восточные пряности.

Чечевичный суп по моему рецепту очень прост в приготовлении. Очень вкусный и сытный, а главное - полезный. Занимает немного времени в готовке, а съедается еще быстрее.

Чечевичный суп-пюре

Понадобится (для 1 литра супа, 4 порции) Картофель - 1 шт крупный или 2 средних Морковь - 1 шт Луковица - 1 шт Болгарский перец - 1/2 штуки Красная чечевица - 250 г Кипяток - 1 литр Специи, зелень, соль, сухарики по вкусу

Приготовление

1. Нарезать лук крупными кубиками и обжарить на растительном масле (2-3 ст.л) на среднем огне в кастрюле, в которой будете варить суп. Потушить примерно 5-7 минут до слегка золотистого цвета.

2. Кладем нарезанные кубиками картофель, морковь и перец. Добавить 1-2 ст.л томатной пасты, специи (у меня сухой чеснок, перец и соль), при необходимости еще долейте растительного масла. Все перемешать и потушить полученную массу минут 5.

3. Затем насыпаем чечевицу, наливаем в овощную смесь кипяток (1 литр), перемешиваем и оставляем суп вариться под закрытой крышкой на маленьком огне до мягкости овощей и разваривания чечевицы. Поглядывайте и помешивайте))

4. Суп готов. Разбиваем все блендером до однородной консистенции. Подаем на стол по желанию с зеленью и сухариками.

Очень вкусно - вам точно его захочется приготовить снова!

Приятного аппетита!

