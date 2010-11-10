Тыква считается одним из древнейших пищевых растений. Самое первое упоминание о тыкве, вернее о сосуде из нее - калабасе, датировано 8 тысячами лет тому назад.

По содержанию целебных веществ тыква превосходит многие другие овощи. В ней имеются сахара, каротин, витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР и такой редкий витамин Т, способствующий ускорению обменных процессов в организме, витамин К, необходимый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлюлоза, пектиновые вещества, минералы, в том числе калий, кальций, железо.

Каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови, и в три раза больше, чем в говяжьей печени. По содержанию железа оранжевая тыква заслуживает звания чемпиона среди всех существующих овощей.

Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, способствуют выведению из организма токсических веществ и холестерина.

Раньше тыкву мы выращивали исключительно ради семечек. Иногда мама варила пшенную кашу с тыквой, а однажды варенье из тыквы с апельсином. Но как-то плохо мы все это ели. В общем, тыкву мы почти не готовили. До прошлой осени. А в прошлом году у нас объявился маленький любитель этого овоща (хотя правильнее сказать «ягоды»). Овощное рагу с тыквой наш годовалый сын уплетал «за обе щеки». Пришлось даже в середине ноября бегать по рынкам в поисках бабушек, торгующих тыквами.

Прошел год. В огороде созрели тыквы. Вот только сынуля уже не желает кушать отдельно, хочет «как у мамы с папой». Пришлось перелистать все имеющиеся в доме кулинарные книги в поисках блюда для всей семьи. В результате были выбраны: тыква фаршированная, пряный суп-пюре из тыквы и тыквенно-яблочная запеканка.

Начать решили с супа-пюре. Честно сказать, при первом приготовлении настроение у меня было скептическое. Но… две тыквы уже съедены, а остальные рецепты мы так и не попробовали.

Итак, готовим пряный суп-пюре.

На 1 кг тыквы нам понадобится:

1 большая луковица,

1 зубчик чеснока,

50г. сливочного масла,

0,5л. мясного или куриного бульона,

100 мл. молока

соль, перец, мускатный орех на кончике ножа

Приготовление

Лук и чеснок очистить и мелко покрошить. Тыкву почистить и нарезать кубиками по 2-3 см. В кастрюле растопить сливочное масло и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Влить бульон, положить кусочки тыквы, посолить, поперчить (я использую смесь 4-х перцев), добавить мускатный орех. Тушить 20 минут. С помощью блендера приготовить пюре. В готовый суп-пюре влить молоко, довести до кипения.

Подавать можно со сметаной и гренками.

В оригинальном рецепте используется овощной бульон, но муж так жалобно спросил: «А что, мяса совсем не будет?», что пришлось немного импровизировать. Готовили с мясным и куриным бульоном, получается одинаково вкусно. Сын так вообще по две тарелки съедает.

Теперь тыква стала желанным гостем на нашей кухне. Помните шутку: «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!». Это про нас. Мы свой рецепт нашли и очень довольны. Надеюсь, запеканку и фаршированную тыкву мы все же попробуем, лишь бы тыквы хватило.