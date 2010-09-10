Осеннее меню. Красный суп с фасолью и сладким перцем и салат из печеного перца!

Осень, наверное, не самое уютное время года – пасмурно, сыро, ночи холодные, птицы в теплые края полетели и день световой короче… В погожие денечки еще как-то можно быть в хорошем настроении, любоваться яркими красками осеней листвы и плывущими паутинками, а вот в непогоду и хмурь каждый так нуждается в поддержке и в тепле! И тут очень к месту окажется тарелка осеннего супчика – густого, горячего, ароматного; он согреет тело и душу, прибавит бодрости и оптимизма. Этот суп я люблю варить в конце лета и в начале осени, когда созревает сладкий перец, а помидоры мясистые и вкусные. Готовить из ярких сочных овощей одно удовольствие, и польза несомненная. Попробуйте!

Красный суп с фасолью и сладким перцем

Понадобится:

Перец сладкий болгарский красный – 2-3 шт. среднего размера;

Помидоры – 2-3 шт. среднего размера;

Лук-репка – 1 большая луковица;

Чеснок – 2 крупных зубка;

Колбаски острые пикантные – 300 гр.;

Фасоль белая, в собственном соку – 1 банка 400 гр.;

Фасоль красная, в собственном соку – 1 банка 400 гр.;

По желанию – перец черный, перец чили.

Соль.

Примечание . Противники консервированной баночной фасоли могут сварить её самостоятельно, или заменить зеленой слабо разваривающейся чечевицей.

· Для приготовления супа перец нужен печеный, поэтому сначала придется его запечь. Да, и снять кожицу с помидор! На это понадобится немного времени, зато: а). с печеным перцем суп намного вкуснее и ароматнее; и б). в нем не плавают кусочки перечной и помидорной шкурки. А уж дальше все делается просто и в одной кастрюле.

· Итак, перцы вымойте, проколите раз-два ножом и запеките под грилем или в хорошо разогретой духовке до коричнево-черных подпалин на кожице. Выньте из духовки на тарелку, и заверните тарелку с перцами в пищевую пленку или пакет минут на 15-20, после этого кожица с перца снимется легко. Режем его на 4 части, убираем семечки и шинкуем кубиками или короткой соломкой.

· Пока перец запекается, как раз успеем подготовить остальные овощи. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, разрежьте пополам «по экватору» и удалите семена - черенком ложки, или просто сожмите слегка помидорку и встряхните – из спелой помидорины таким образом практически все семена сразу вытряхиваются. Нашинкуйте мякоть кубиками. Лук – тоже кубиками, чеснок – лепестками. Колбаски тоже можно нарезать, небольшими кусочками.

· Дальше все готовлю в металлической кастрюле с толстым дном. Разогреваю в ней растительное масло и пассерую лук до прозрачности, кладу чеснок и готовлю некоторое время, пока лук не начнет румяниться. Добавляю помидоры и тушу минут семь-десять, потом черед перца – и надо еще минут пять потушить.

· Кладу в кастрюлю нарезанные колбаски и фасоль – белую вместе с жидкостью из банки, а с красной сливаю. Добавьте кипяток, так, чтобы получился густой суп, и дайте покипеть минут пять – а после еще немного настояться под крышкой.

Соль, перец черный и хлопья чили добавляйте по вкусу – или не добавляйте совсем, иногда колбаски такие пряные и острые, что этого вполне достаточно.

Мне кажется, что чем дольше этот суп стоит – тем вкуснее, но, как правило, съедается он быстро. Подавать можно с гренками и зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Для тех, кто любит перец во всех видах, предлагаю попробовать салат – простой и вкусный. Это один из моих любимых осенних салатов.

Салат из печеного перца

Понадобится:

Перец сладкий болгарский;

Орехи грецкие, слегка поджаренные;

Петрушка (только листья);

Оливковое масло, соль.

· Перец запеките и очистите от кожицы и семян, нарежьте полосками. Петрушку (только листики) нашинкуйте.

· Орехи слегка поджарьте и крупно нарубите. Пропорции подберите на свой вкус, мне нравится, когда орехов много – примерно треть или чуть больше от всего объема нарезанного перца.

· Соедините ингредиенты, заправьте оливковым маслом, немного посолите.