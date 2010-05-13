Холодный огуречный суп с креветками

Чем жарче на улице, тем сильнее хочется чего-нибудь холодненького. Холодные летние супы обладают как минимум четырьмя достоинствами: приятно освежают в летний полдень, насыщают без тяжести, полезны по максимуму – овощи или фрукты, не прошедшие термообработку, сохраняют больше полезных веществ и витаминов. И они настоящее спасение для хозяйки: быстро все продукты нарезала, или в блендере моментально смешала и тут же на стол подала – и никакой тебе вахты у горячей плиты.

В России самый известный холодный суп, конечно, окрошка, её едят в каждом доме и по всякому – с квасом, кефиром, минералкой, простоквашей, сывороткой и даже с рассолом. Менее популярны свекольник и ботвинья, и напрасно – готовить их легко, и разнообразие в летнем меню будет.

Самый простой свекольник: натертую на крупной терке или мелко нашинкованную свеклу сварить, добавив столовую ложку лимонного сока, до мягкости. Сильно охладить. Добавить нарезанный мелкими кубиками свежий огурец, вареную картошку, редиску, зеленый лук и укроп с петрушкой. При подаче в тарелку половинку вареного яйца и ложку хорошей сметаны, для остроты можно немного горчицы или хрена положить – приятного аппетита! Ботвинья, ясно из названия, готовится из «вершков» – молодой свекольной и редисочной ботвы, щавеля, шпината, крапивы и прочей листовой зелени. Ботву надо ошпарить кипятком, мелко нарезать, добавить мелко нашинкованный лук, огурцы, редис и заправить квасом с тертым хреном. В тарелку можно положить отварную рыбу или, по русской традиции, раков.

Холодные супы любят и готовят во всех странах. Испанский гаспачо и болгарский таратор мы полюбили как свои родные. Другие, вроде азербайджанского овдуха, очень похожи на нашу кефирную окрошку и необычны только своим названием. Некоторые фруктовые и ягодные супы (такие как, например, испанский виноградный суп) непривычны для нашего вкуса, а остальные очень похожи на кисель или сок с мякотью, только не в стакане, а в тарелке. Сегодня предлагаю приготовить суп из авокадо, огурцов и креветок – если вы любите авокадо, думаю, вам понравится нежный сливочный вкус такого супа.

Напомню, что во Вкуснятине есть рецепты холодных супов:

Холодный огуречный суп с креветками

Понадобится на 2-3 порции:

Огурец – 1 средний;

Авокадо – 1 шт.;

Сливки 15-33% – 200 мл.;

Чеснок – 1-2 зубка;

Укроп – 1 пучок;

Креветки – 200-300 гр.;

Соль – ½ чайной ложки;

· Суп должен быть холодным, поэтому огурец, авокадо и сливки предварительно охладите в холодильнике, или нужно будет поставить в холодильник на полчаса-час готовый суп. Можно будет при подаче положить в тарелку кубики льда – позаботьтесь о них заранее.

· Огурец нужно очистить от кожицы и семян, особенно если семена крупные – просто разрежьте огурец вдоль на четвертинки и отрежьте серединку с семечками. Нарежьте кусочками.

· Авокадо разрежьте пополам до косточки, поверните половинки относительно друг друга, разделите и выньте косточку. Половинки режем еще раз пополам, теперь легко убрать кожуру. Кстати, в зависимости от сорта авокадо кожура может быть твердая (в половинках такого авокадо удобно сервировать салат) или мягкая и гибкая. Спелый плод чуточку проминается и пружинит при нажатии пальцем. Если вам достался совсем твердый, положите в кухонный шкаф – он дозреет через пару дней.

· Укроп вымойте, половину пучка нашинкуйте мелко, можно оставить пару веточек для украшения.

· Креветки нужны вареные и чищеные, разморозьте и почистите, если нужно.

· В блендер положите чеснок, соль, вторую половину пучка укропа (без грубых стебельков, только зелень), авокадо и огурец – и превратите в пюре. Добавьте сливки и еще раз взбейте. Получится красивый светло-зеленый суп. От процента жирности сливок зависит густота и консистенция супа. С обычными питьевыми сливками (10%) он будет более жидкий, легкий, а с кондитерскими (33%-38%) получится пышный и густой. Охладите суп в холодильнике, если нужно.

· Разлейте по тарелкам, в каждую положите креветки и посыпьте укропом. Можно добавить колотый лед.