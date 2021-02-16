Идеальный чечевичный суп получится по этому рецепту! Он будет густым, сытным и ароматным. Зимой супу просто цены нет – он источник сил и жизненной энергии, согревает тело и веселит душу. Густой суп одновременно и первое, и второе – для полноценного обеда достаточно дополнить его доброй порцией салата.

Густой суп с чечевицей и грудинкой

Сытно и ароматно.

Понадобится:

Бульон некрепкий нежирный мясной (можно овощной) – 2 литра;

Чечевица – 250-300 гр.;

Картошка – 2 шт.;

Морковь – 2 шт.;

Сельдерей – 1 стебель;

Лук-порей – 1 шт.;

Грудинка варено-копченая – 150-200 гр.;

Мускатный орех – щепотка, соль, перец по вкусу.

Зелень петрушки.

Примечание. При наличии готового бульона и шлифованной чечевицы суп готовится быстро. Обычную чечевицу нужно предварительно замочить, часов на 8. Перед готовкой воду слить, а чечевицу поварить в бульоне до полумягкости.

· Морковь, картошку и сельдерей моем, чистим, режем кубиками. Сельдерей нужно нарезать как можно мельче, тогда он быстро сварится, а суп будет очень ароматным. Белую часть лука-порея нашинкуйте колечками.

· В закипевший бульон насыпаю чечевицу, как снова закипит – кладу одновременно картошку и морковь. Если у вас картошка крахмалистая и быстро разваривается, кладите ее не вместе с морковкой, а минут на пять позже.

· Довожу до кипения и варю минут 5 при слабом кипении, опускаю в суп сельдерей и лук-порей.

· Минут за пять до готовности овощей кладу грудинку, порезанную небольшими кубиками. Добавляю щепотку мускатного ореха, соль, черный молотый перец.

· В тарелку можно добавить зелень петрушки и ложку сметаны.