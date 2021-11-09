Отличный вариант обеда или ужина для всей семьи. Быстро, вкусно, из доступных продуктов. Грибы и сыр отлично сочетаются, а суп из этих ингредиентов имеет невероятно аппетитный аромат и одним только запахом может собрать к столу всю семью. Проверено!

Понадобится:

Фарш куриный - 400 г

Грибы шампиньоны или вешенки - 400 г

Морковь - 1 шт.

Картофель - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Плавленый сливочный сыр - 4 ст.л.

Приготовление:

1. Можно взять готовый фарш и соединить его со специями, луком и чесноком. Я предпочитаю измельчить филе вместе с луковицей, специями и чесноком, чтобы фрикадельки получились нежнее.

Сформируйте фрикадельки и пока отправьте их в холодильник.

2. Режем кубиками луковицу и морковь и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета примерно минут 10.

3. Далее добавляем шампиньоны. Если грибы небольшие, то можно отправить их в кастрюлю целиком.

Продолжаем тушить смесь около 5 минут.

4. Добавляем воду в зависимости от вашей емкости (у меня 2 литра) и доводим до кипения.

5. Как только закипела вода, отправляем в кастрюлю нарезанный кубиками картофель и варим 7-8 минут.

Затем очередь фрикаделек, продолжаем варить суп 13-15 минут.

6. После добавим соль, перец, специи по вкусу, плавленый сыр. Хорошо перемешайте до растворения сыра. Доводим ко кипения - суп готов.

7. Готовый суп можно украсить свежей или сухой зеленью. Получился ароматный, сливочный суп с насыщеным вкусом.

Приятного аппетита!