Гаспаччо и овощная окрошка

Кому наступившая жара выгодна, так это вечнохудеющим элементам, ибо съесть что-то калорийное в такое пекло просто невозможно. Но все-таки чем то питаться надо, поэтому выпившая 4 литра воды Coalla пришла на кухню к Ирбис, дабы обсудить вопросы питания. В ходе жарких дебатов, дамы пришли к консенсусу, что питание должно быть одновременно и едой, и питьем. Ответ на эту загадку нашелся быстро – это окрошка. Но, чтобы русской окрошке не было скучно коротать время с алчущими пищи U-мамами, ей в компанию было решено приготовить гаспаччо. Гаспаччо, как галантный южный кавалер, уступил право готовки даме. Состав классической окрошки известен всем, но мы, как люди творческие и мечтающие схуднуть, решили поэкспериментировать и приготовить окрошку–лайт. Сакральный смысл окрошки-лайт - в минимуме калорий при максимуме объема, что не может не радовать истинного гурмана. Как известно, минимум калорий в свежих овощах. Мы предпочли зеленую гамму (как известно зеленый цвет успокаивает :)).

Итак, для окрошки-лайт нами было закуплено:

лук зеленый (немеряно пучков)

укроп свежий (немеряно пучков)

петрушка (немеряно пучков)

кинза (на любителя)

огурцы свежие (4 штуки)

салат листовой (скока влезет)

капуста свежая (для хруста)

сельдерей (стебли)

редис свежий (чтобы разнообразить зеленую гамму!)

2 вареных яйца (можно обойтись и без них)

Далее все просто. Все ингредиенты режутся (вариант: трутся на терке) и перемешиваются. А далее опять наступает время творчества. В качестве приправ можно добавить перец (белый или черный, или красный, или смесь :)), соль, хрен, горчицу, давленый чеснок, сметану, майонез (или сметану напополам с майонезом). Вобщем, кто, что любит. Теперь о заливке. Классика жанра –квас. Но это скучно, да и не совсем диетично. Для любителей маринованного – можно тупо залить водой с уксусом. Для любителей кисленького – водой с лимонным соком. Для любителей нарядного – следующий рецепт. В большой кастрюле варим свеклу да так, чтобы получился интесивный рубиновый цвет. В качестве закрепителя используем уксус и немного сахара. Сваренную свеклу пользуем для салатов, а нарядную жидкость остужаем и далее заправляем ей окрошку (в простонародье окрошка превращается в свекольник :)). Мы же, как приверженцы здорового питания, пользовали айран. Вобщем, тут пойдет любой кисломолочный продукт – кто не любит айран и его производные может залить все это дело кефиром. Или сывороткой. Ну а для тех, кто уж совсем не может есть одну траву, разрешаем добавить вареной колбаски, либо отварной говядинки и картохи вареной :).

Поизвращавшись с окрошкой, приступаем к ее южному собрату –

Гаспаччо

Для гаспаччо нам потребуется:

помидоры свежие (4 шт)

перец болгарский (2 шт)

сельдерей (стебли)

помидоры в собственном соку (как доп. опция)

базилик

чеснок (2 зубчика)

соль, перец (по вкусу)

сметана (по вкусу)

блендер (самая главная составляющая супа :))

Помидоры моем, ошпариваем кипятком и снимаем шкурку (бугагага... у меня лично сделать это с гипсом не получилось, поэтому ели со шкурками – признаюсь честно, было незаметно :)). Очищенные помидоры, перец, сельдерей и чеснок режем и все это бросаем в блендер. Перемалываем до пюреобразного состояния. Туда же отправляем помидоры в собственном соку и собственно сок. Финально давим на кнопку блендера. Все, гаспаччо готов. Разливаем в тарелки, добавляем соль, перец, сметану по вкусу, сверху украшаем веточкой базилика. Если очень жарко, можно бросить прямо в тарелку пару кубиков льда. Для тех, кто не особо худеет, можно добавить сухарики. Ставим рядом две тарелки – окрошку-лайт, заправленную маложирным айраном и тарелку гаспаччо. Играем в войнушку. Вы за кого? За белых или за красных?