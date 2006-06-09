Гаспаччо и овощная окрошка
Кому наступившая жара выгодна, так это вечнохудеющим элементам, ибо съесть что-то калорийное в такое пекло просто невозможно. Но все-таки чем то питаться надо, поэтому выпившая 4 литра воды Coalla пришла на кухню к Ирбис, дабы обсудить вопросы питания. В ходе жарких дебатов, дамы пришли к консенсусу, что питание должно быть одновременно и едой, и питьем. Ответ на эту загадку нашелся быстро – это окрошка. Но, чтобы русской окрошке не было скучно коротать время с алчущими пищи U-мамами, ей в компанию было решено приготовить гаспаччо. Гаспаччо, как галантный южный кавалер, уступил право готовки даме. Состав классической окрошки известен всем, но мы, как люди творческие и мечтающие схуднуть, решили поэкспериментировать и приготовить окрошку–лайт. Сакральный смысл окрошки-лайт - в минимуме калорий при максимуме объема, что не может не радовать истинного гурмана. Как известно, минимум калорий в свежих овощах. Мы предпочли зеленую гамму (как известно зеленый цвет успокаивает :)).
Итак, для окрошки-лайт нами было закуплено:
- лук зеленый (немеряно пучков)
- укроп свежий (немеряно пучков)
- петрушка (немеряно пучков)
- кинза (на любителя)
- огурцы свежие (4 штуки)
- салат листовой (скока влезет)
- капуста свежая (для хруста)
- сельдерей (стебли)
- редис свежий (чтобы разнообразить зеленую гамму!)
- 2 вареных яйца (можно обойтись и без них)
Далее все просто. Все ингредиенты режутся (вариант: трутся на терке) и перемешиваются. А далее опять наступает время творчества. В качестве приправ можно добавить перец (белый или черный, или красный, или смесь :)), соль, хрен, горчицу, давленый чеснок, сметану, майонез (или сметану напополам с майонезом). Вобщем, кто, что любит. Теперь о заливке. Классика жанра –квас. Но это скучно, да и не совсем диетично. Для любителей маринованного – можно тупо залить водой с уксусом. Для любителей кисленького – водой с лимонным соком. Для любителей нарядного – следующий рецепт. В большой кастрюле варим свеклу да так, чтобы получился интесивный рубиновый цвет. В качестве закрепителя используем уксус и немного сахара. Сваренную свеклу пользуем для салатов, а нарядную жидкость остужаем и далее заправляем ей окрошку (в простонародье окрошка превращается в свекольник :)). Мы же, как приверженцы здорового питания, пользовали айран. Вобщем, тут пойдет любой кисломолочный продукт – кто не любит айран и его производные может залить все это дело кефиром. Или сывороткой. Ну а для тех, кто уж совсем не может есть одну траву, разрешаем добавить вареной колбаски, либо отварной говядинки и картохи вареной :).
Поизвращавшись с окрошкой, приступаем к ее южному собрату –
Гаспаччо
Для гаспаччо нам потребуется:
- помидоры свежие (4 шт)
- перец болгарский (2 шт)
- сельдерей (стебли)
- помидоры в собственном соку (как доп. опция)
- базилик
- чеснок (2 зубчика)
- соль, перец (по вкусу)
- сметана (по вкусу)
- блендер (самая главная составляющая супа :))
Помидоры моем, ошпариваем кипятком и снимаем шкурку (бугагага... у меня лично сделать это с гипсом не получилось, поэтому ели со шкурками – признаюсь честно, было незаметно :)). Очищенные помидоры, перец, сельдерей и чеснок режем и все это бросаем в блендер. Перемалываем до пюреобразного состояния. Туда же отправляем помидоры в собственном соку и собственно сок. Финально давим на кнопку блендера. Все, гаспаччо готов. Разливаем в тарелки, добавляем соль, перец, сметану по вкусу, сверху украшаем веточкой базилика. Если очень жарко, можно бросить прямо в тарелку пару кубиков льда. Для тех, кто не особо худеет, можно добавить сухарики. Ставим рядом две тарелки – окрошку-лайт, заправленную маложирным айраном и тарелку гаспаччо. Играем в войнушку. Вы за кого? За белых или за красных?