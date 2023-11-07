Тыквенный суп-пюре. Ярко, нежно, вкусно!

Тыквенные рецепты осенью ищут довольно часто. Тыквенный суп будет особенно аппетитным - ведь он не только вкусный, но и яркий, солнечный! Среди наших материалов есть рецепты тыквенной каши, запеканки, выпечки, тыквенных пирогов и даже мантов. Давайте пополним копилку рецептом тыквенного супа-пюре! Такой суп - прекрасный рецепт для ужина, ведь он достаточно сытный за счет сливок и сыра.

Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

- тыква баттернат 2 кг;

- картофель средний - 3 шт.;

- морковь 1 шт.;

- лук 1 шт.;

- плавленый сыр 300 г;

- сливки 100 мл;

- соль, перец черный, мускатный орех - по вкусу.

Важно! В суп вовсе не обязательно добавлять картофель, я использую его для более густой консистенции.

Такой суп получится вкусным и из садовой тыквы, можно готовить смело! Но из тыквы баттернат - особенно, за счет того, что у неё сладковатый вкус.

Приготовление:

1. Тыкву моем, чистим от кожуры и семечек. Нарезаем ее кубиком, примерно 1,5х1,5 сантиметра. Картофель чистим и режем крупным кубиком. В кастрюле заливаем овощи кипятком, чтобы он на пару сантиметров прикрыл овощи, и отправляем картофель и тыкву вариться.

2. Морковь трем на крупной терке, лук режем крупным кубиком. Обжариваем морковь и лук на подсолнечном или сливочном масле на медленном огне до золотистого цвета.

3. Добавляем зажарку к тыкве с картошкой и варим еще пять-десять минут, до мягкости тыквы.

4. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в суп сливки и сыр. Вооружаемся блендером и перебиваем массу, делаем ее однородной. Доводим до вкуса солью и перцем, на кончике ножа добавляем мускатный орех. По желанию можете добавить и другие приправы. Если консистенция очень густая, можно добавить кипяток.

Подавайте суп с сухариками или тыквенными семечками.

Приятного аппетита!