Салат из доступных ингредиентов подойдет как для праздничного стола, так и для создания весеннего настроения.

Салат «Ласточкино гнездо»

Ингредиенты: ветчина или вареная колбаса 100 г;

куриная грудка 100-120 г;

шампиньоны 150 г;

яблоко 1 шт.;

капуста пекинская или салат Айсберг 120 г;

куриное яйцо 1 шт.;

морковь 100 г (2 небольших);

перепелиные яйца для украшения 5-7 шт.;

2 ст.л майонеза + 2 ст.л сметаны + лимонный ск для заправки;

зелень петрушки.

1. Ставим вариться куриную грудку и яйца.

2. Нарезаем соломкой шампиньоны и жарим их до готовности.

3. Соломкой нарезаем ветчину, яблоко, пекинскую капусту, куриное яйцо.

4. Морковь натираем на тёрке для корейской моркови.

5. Готовую куриную грудку рвём вдоль волокон на полосочки.

6. Все ингредиенты смешиваем (не забываем оставить морковь, яблоко, ветчину и капусту для украшения), заправляем и укладываем на тарелку в виде гнезда.

7. В центр гнезда помещаем перепелиные яйца, а поверх бортиков художественно распределяем отложенную соломку и зелень петрушки.

Приятного аппетита!