«Соблазн на тарелке». Яркие весенние салаты с жареным халуми

Салат с жареным халуми - всегда неожиданность. В зависимости от ингредиентов, рецепт может подойти для сытного обеда, легкого завтрака или даже романтического ужина. И всегда это будет взрыв вкусов и текстур!

Халуми – сыр, который не боится огня

Главный герой наших сегодняшних салатов – халуми, традиционный кипрский сыр из овечьего и козьего молока. В отличие от большинства сыров, он не плавится при жарке, а покрывается аппетитной золотистой корочкой, сохраняя плотную текстуру. Его история уходит корнями в XVI век, а сегодня он популярен не только на Кипре, но и в греческой, ливанской, израильской кухнях.

По вкусу халуми напоминает смесь феты и сулугуни – умеренно соленый, с легкой кислинкой. Иногда его делают из коровьего молока, но такой вариант менее устойчив к высоким температурам. Киприоты уверены: лучше всего жареный халуми раскрывается с медом. И мы используем эту идею в медово-горчичной заправке, которая дополняет салат сладковатыми и пряными нотами.

Салат с морковью, апельсинами и жареным халуми

Понадобится: апельсины - 2 шт.;

морковь - 2 шт.;

шпинат - 100 г;

сыр халуми - 250 г; Для заправки: зернистая горчица 1,5 ст. л.;

мед - 1 ч. л.;

винный уксус - 1 ст. л.;

оливковое масло - 4 ст. л.;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

1. Готовим заправку. Очистите апельсины, аккуратно вырежьте дольки, избегая горьких перегородок, а выделившийся сок соберите в миску. Мякоть апельсинов отложите отдельно.

Добавьте к соку оливковое масло, зернистую горчицу, мед, винный уксус, соль и перец. Взбейте до однородности – получится ароматный баланс сладости, кислинки и пикантности.

2. Маринуем морковь: очищенную морковь нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки или специальной терки. Перемешайте с заправкой и дайте настояться 5–10 минут – так морковь пропитается вкусами и станет нежнее.

3. Жарим халуми. Нарежьте сыр толстыми ломтиками (около 1 см) и обжарьте на раскаленной сковороде с каплей оливкового масла до румяной корочки (1–2 минуты с каждой стороны). Готовый сыр слегка остудите, чтобы он остался упругим внутри.

4. Собираем салат. На тарелку выложите маринованную морковь, дольки апельсина и теплый халуми. Добавляем шпинат или листья салата для свежести. Полейте заправкой и наслаждайтесь контрастом хруста, сочности и поджаренной сырной корочки!

Если вы еще не пробовали сочетание моркови с цитрусовыми и сыром, этот салат – отличный повод открыть для себя новые сочетания. Свежая морковь, сладкие апельсины и поджаренный халуми создают удивительную гармонию: хрустящая нежность, сочная сладость и пикантная солоноватость сливаются в одном блюде.

Приятного аппетита!

Салат с помидорами, рукколой и жареным халуми

Этот вариант салата очень быстрый, рецепт интересный и пикантный за счет сочетания пряности рукколы и кислинки бальзамика и помидоров, подходит, чтобы разнообразить закуски на обед или для лёгкого завтрака.

Понадобится: руккола - 100 г;

помидоры - 2 шт.;

сыр халуми - 150 г;

оливки - горсть;

кедровые орехи - 50 г; Для заправки: оливковое масло - 2 ст. л.

бальзамический соус - 1 ч. л.;

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление:

1. Жарим халуми. Нарежьте сыр толстыми ломтиками (около 1 см) и обжарьте на раскаленной сковороде с каплей оливкового масла до румяной корочки (1–2 минуты с каждой стороны). Готовый сыр слегка остудите, чтобы он остался упругим внутри.

2. Готовим заправку. Смешиваем оливковое масло, бальзамик, лимонный сок, соль и перец. Пробуйте, если хочется добавить сладости, используйте мёд, гранатовй соус или сахар.

3. Помидоры нарезаем кружками или полукольцами, кедровые орешки слегка обжариваем на сухой сковороде.

4. Собираем салат. На тарелку выложите рукколу, сверху дольки помидоров и теплый халуми. Полейте заправкой и посыпьте сверху кедровыми орешками и оливками.

Сочетаем сочность, ореховый вкус, пряность рукколы и поджаренный сыр!

Приятного аппетита!