Три простых рецепта салатов с помидорами

Сезон помидоров начинается. Давайте готовить с ними разнообразные блюда, сочетая их с сезонными овощами и зеленью!

Салат из помидоров и соленого сыра

Простой, но очень вкусный.

Понадобится: хорошие помидоры, красный перец, лук. Солёный сыр (типа фета и т.п.)

Для заправки: растительное масло примерно 40-50 мл, соевый соус 3 ст. л., укроп, 2-3 зубчика чеснока, соль по вкусу, две столовые ложки яблочного уксуса (или лимонный сок), черный перец.

1. Делаем заправку, режем лук тонкой соломкой. Лук маринуем в заправке, отставляем в сторонку.

2. Перец запекаем: помещаем на пекарскую бумагу в форму для запекания, нужно обмазать их растительным маслом и поставить в разогретую до 200–210 градусов духовку на 15 минут. Каждые 5 минут нужно перевернуть, всего 25 минут на запекание. Так перец запечется равномерно, подпалины на кожице появятся со всех сторон.

После этого перец нужно поместить в пакет или кастрюлю с крышкой и через 15 минут кожица легко почистится.

2. Соломкой режем помидоры и перцы, всё перемешиваем с заправкой и кусочками сыра и убираем в холодильник минут на 15. Готово!

Салат с перловкой, цуккини и сладким перцем

Стоит добавить перловую крупу в овощной салат – и вы вполне сможете предложить его в качестве лёгкого летнего ужина.

Многие относятся к перловке снисходительно, и напрасно, ведь это одна из самых полезных круп. Главное – сварить так, чтобы крупинки стали мягкими и нежными.

Понадобится: крупа перловая – 100 г., маленький кабачок цуккини, перец сладкий, зубчик чеснока, половинка головки красного сладкого лука, пара помидоров или несколько помидорок-черри, черные маслины, тимьян, петрушка, растительное масло.

Для заправки: оливковое масло, сок лимона, соль, перец.

1. Перловку перед варкой замачивают на несколько часов. Крупу сварите в большом количестве подсоленной воды, чтобы она была рассыпчатой, не клейкой, понадобится минут 20-25.

2. Цуккини нарежьте кубиками, перец - крупными квадратиками-«шашечками», чеснок – ломтиками, потушите все вместе на растительном масле до готовности: пусть овощи остаются слегка упругими. В самом конце, за пару минут до готовности, приправьте тимьяном, это придаст блюду тонкий аромат. Остудите.

3. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок в пропорции 3:1 (три части масла на одну часть кислоты), добавьте соль и перец и слегка взбейте.

4. Красный лук нарежьте тонкими перьями. Помидоры нарежьте кубиками, маслины разрежьте на половинки, петрушку нарубите. Соедините овощи с вареной перловкой и заправьте салат.

Помидоры с рукколой под соусом «наршараб»

Можно перемешать, а можно подать, как закуску. Самое главное - сочетание вкусов! Это пикантность рукколы, кислинка помидоров и сладость соуса.

1. Помидоры режем кружками, солим, перчим, выкладываем на тарелку, рукколу моем и помещаем поверх помидоров.

2. Гранатовый соус перемешиваем с оливковым маслом, в соотношении 1:1 и щедро поливаем овощи.

Приятного аппетита!