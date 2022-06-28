Быстрые маринованные шампиньоны
Сезон грибов только начинается, а маринованные шампиньоны по этому рецепту можно попробовать уже сейчас! Всего одни сутки - и у вас готова вкуснейшая закуска для ужина или пикника. Грибочки получаются кисло-сладко-соленые, с хрустящими подмаринованными овощами.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Поставьте кастрюлю с водой кипятиться, хорошо посолите.
2. Для того, чтобы отмыть грибы от земли, положите их в миску, залейте водой и насыпьте туда муку. Хорошо перемешиваем между собой, мука отмывает грибы как абразив. Вам не придется отмывать каждый грибок по отдельности.
3. В кипящую воду кидаем грибы и варим три минуты, будьте готовы - они немного уменьшатся в размере. Достаём шампиньоны шумовкой и даём им остыть.
4. Режем лук тонкими полукольцами, чеснок мелко порубим, морковь натрем на тёрке для корейской морковки или на крупной тёрке.
5. Все овощи отправляем к грибам, добавляем уксус, растительное масло и сахар, все хорошо перемешиваем.
6. Пробуйте! Если любите более солёное, дополнительно подсолите на этом этапе. Воду сюда добавлять не нужно - достаточно будет собственного сока продуктов.
7. Перекладываем все в банку, крепко закрываем, убираем в холодильник и оставляем там на сутки.
Приятного аппетита!