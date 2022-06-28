Форум
Салаты и закуски

Быстрые маринованные шампиньоны

Сезон грибов только начинается, а маринованные шампиньоны по этому рецепту можно попробовать уже сейчас! Всего одни сутки - и у вас готова вкуснейшая закуска для ужина или пикника. Грибочки получаются кисло-сладко-соленые, с хрустящими подмаринованными овощами. 

Быстрые маринованные закусочные шампиньоны 

Ингредиенты:
- мини шампиньоны 600 г;
- мука 2-3 ст.л.;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- чеснок 3-4 зубчика;
- растительное масло 50 мл;
- уксус 6% 3 ст.л.;
- соль 2 ст.л.;
- сахар 2 ст.л.

Приготовление:

1. Поставьте кастрюлю с водой кипятиться, хорошо посолите.

2. Для того, чтобы отмыть грибы от земли, положите их в миску, залейте водой и насыпьте туда муку. Хорошо перемешиваем между собой, мука отмывает грибы как абразив. Вам не придется отмывать каждый грибок по отдельности.

3. В кипящую воду кидаем грибы и варим три минуты, будьте готовы - они немного уменьшатся в размере. Достаём шампиньоны шумовкой и даём им остыть.

4. Режем лук тонкими полукольцами, чеснок мелко порубим, морковь натрем на тёрке для корейской морковки или на крупной тёрке.

5. Все овощи отправляем к грибам, добавляем уксус, растительное масло и сахар, все хорошо перемешиваем. 

6. Пробуйте! Если любите более солёное, дополнительно подсолите на этом этапе. Воду сюда добавлять не нужно - достаточно будет собственного сока продуктов.

7. Перекладываем все в банку, крепко закрываем, убираем в холодильник и оставляем там на сутки. 

Приятного аппетита!

