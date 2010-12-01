На праздничном столе должны присутствовать вегетарианские угощения для Кролика. А Кот дает возможность приготовить блюда с мясом птицы. Порадуем оба символа года! Сделаем салаты с овощами и языком!

Конечно, салаты – это сплошная импровизация! Многие хозяйки готовят их совсем без рецепта или «по мотивам», заменяя ингредиенты, колдуя с приправами и соусами… и неожиданно – а может быть, наоборот – вполне естественно! получается шедевральная версия привычного салата. Особенно удачные экспромты стоит записать!

Салаты с языком – несомненно, праздничный вариант. У меня есть несколько вариантов – смотрите, пробуйте, фантазируйте и делитесь вашими идеями! Пора планировать новогодний ужин.

Салат «Маргаритка»

Понадобится:

Язык вареный – 300 гр.;

Куриная грудка (половинка) – 1 шт.;

Цветная капуста – 250 гр.;

Яйца перепелиные – 8-10 шт.;

Заправка: сливки 20-22% пополам с майонезом.

Соль, перец, лимонный сок (по желанию).

· Язык нужно хорошо промыть, зачистить /обрезать у корня все, что болтается/ и сварить. Варится он долго, часа полтора, при слабом кипении – проверяйте готовность вилкой, ножом или деревянной шпажкой, хорошо сваренный язык легко прокалывается. Как сварится, сразу переложите его в миску с ледяной водой, через несколько минут кожа легко снимется. Если вы планируете использовать бульон от языка, то после первых 10 минут варки смените воду – вылейте, залейте холодной и варите уже до готовности.

На таком бульоне варят солянку, рассольник. Правда, не всем нравится вкус языкового бульона, поэтому пробуйте. Очищенный язык нужно остудить. Есть мнение, что остужать надо в бульоне (положить очищенный обратно), тогда язык будет сочнее. Я делаю и так, и эдак, по настроению – вкусно в обоих случаях. Накройте, чтобы не подсыхал.

· Куриную грудку и цветную капусту надо сварить, можно на парУ. Капуста не должна развариться, оставьте её упругой. Остудите полностью.

· Нарежьте соломкой мясо и язык, цветную капусту разберите на маленькие соцветия, перемешайте, добавьте половинки перепелиных яиц. Я немного солю и перчу, и не кладу других приправ, мне нравится простой нежный вкус этого салата. Заправляю равным количеством майонеза и сливок. Можно добавить немного зеленого горошка.

Приятного аппетита!

Салат с грибами и черносливом

Понадобится:

Язык вареный – 300 гр.;

Шампиньоны – 150-200 гр.;

Чернослив – пол стакана;

Орехи грецкие – пол стакана;

Лук репчатый – 1 маленькая луковица;

Заправка:

Сметана – ½ стакана,

Горчица неострая – 1 чайная ложка (добавляйте по вкусу);

Лимонный сок – 0,5 чайной ложки.

Соль, перец.

· Язык нужно хорошо промыть и сварить. Очищенный язык накройте и дайте ему остыть, а затем нарежьте тонкой соломкой. Орехи порубите, лук тонко нашинкуйте.

· Шампиньоны мою, режу ломтиками, и жарю в небольшом количестве растительного масла, на разогретой сковородке, до золотистого цвета. Шампиньон – гриб, который можно есть даже сырым, поэтому долго жарить ни к чему. Вместе с грибами можно поджарить лук, если вам не нравится вкус сырого лука в салате – или, наоборот, нравится жареный.

· Чернослив тоже надо вымыть и нарезать соломкой – разрезать на 3-4 части. Если он твердый, сухой – предварительно замочите его, или немного поварите в небольшом количестве красного вина, у салата появится интересный вкусовой нюанс.

· Для заправки беру сметану с горчицей и капелькой лимонного сока, немного солю и перчу. В этот салат можно добавить свежий огурец.

Приятного аппетита!

Салат из языка с сыром и болгарским перцем

Понадобится:

Язык вареный – 300 гр.;

Сыр твердых сортов – 150 гр.;

Перец красный сладкий – 1 шт.

Лук красный – 1 маленькая луковица, или половинка.

Соль, перец, майонез.

· Язык нужно хорошо промыть и сварить. Очищенный язык полностью остудите.

· Перец нужно разрезать и убрать перегородки и семечки. Язык, сыр и перец нарежьте тонкой соломкой, лук – тонкими перышками, полукольцами, или мелкими кубиками.

Перемешайте все продукты, и заправьте. Можно добавить мелко нарезанную петрушку.