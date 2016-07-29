Форум
миссис Пампкин
Салаты и закуски

Кабачковая икра из запеченных овощей

Овощная икра особенно вкусна летом, когда овощи только «с грядки», сочные, ароматные, витаминные. Я запекала овощи для икры в духовке – они стали мягкими, подрумянились и приобрели вкус печеных, одновременно выпарился лишний сок, это очень удобно! Остается только измельчить овощи, и все! Никаких выпариваний-обжариваний, экономия времени и сил.

Попробуйте и вы!

Икра кабачковая из запеченных овощей

Понадобится:

 

Кабачки – 1 кг.;

Помидоры – 400 гр. (ок. 3 шт.);

Лук репчатый – 200 гр. (ок. 3 шт.);

Морковь – 200 гр. (2-3 шт.)

Перец сладкий – 150 гр. (1 шт.)

Чеснок – 1 головка;

Растительное (оливковое) масло – 3-4 ст .л.;

Уксус ароматизированный (яблочный, бальзамический) - 1-2 ст. л.;

Соль, черный молотый перец, приправы.

* Если кабачки молодые, с тонкой кожицей и без семян, можно их не чистить. Зрелые кабачки очистите от семян и кожицы. Нарежьте небольшими кусочками-кубиками, примерно 1,5 см.

* Лук нарежьте крупно, морковь нетолстыми кружочками или половинками, перец соломкой или квадратиками.

* Помидоры разрежьте пополам, если много семян – их можно вытряхнуть или вынуть ложкой. Кожицу не снимайте, она сама легко снимется после запекания, а вот то место, куда крепилась плодоножка, надо вырезать обязательно.

* Чеснок можно разделить на зубчики и очистить, или просто срезать верхушку до мякоти и запечь целиком. В этом случае из запечённой чесночной головки нужно будет выдавить мякоть.

* Овощи нужно полить маслом, добавить уксус, сухие травы и перемешать.

* Противень застелите бумагой для выпечки (меньше мыть потом придется), выложите овощи и запекайте в духовке, на среднем уровне, при температуре 210-220 градусов, примерно 45 минут. За это время овощи дадут сок, особенно кабачки и помидоры, потом сок выпарится, а овощи начнут румяниться. Проверяйте готовность вилкой – овощи должны стать мягкими, легко протыкаться.

* Остудите овощи до теплого, снимите шкурку с помидоров, выдавите мякоть из чеснока, переложите все овощи в блендер или комбайн и на режиме «пульс» порубите крупно, чтобы видна была структура и чувствовались кусочки. Добавьте соль по вкусу и приправьте перцем, если хотите.

* Храните в холодильнике.

* Сочно и вкусно! Овощи и пропорции, конечно, можно менять на свой вкус. Творите! 

Приятного аппетита!

