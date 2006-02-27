То ли Валентин, то ли Хэллоуин

На день всех влюбленных, хоть это и буржуинский праздник, хочется чего-то романтического. Ну в самом деле, жарить 14 февраля макароны по-флотски - это какое-то извращение . Что выдаёт наше стереотипное мышление, когда мы слышим «ля мур»? Правильно – Франция. А во Франции – французы, а у французов есть чудный напиток с очень французским названием «крюшон». Вот на приготовление оного напросились две безудержно худеющие ю-мамы Коалла и Марья к еще одной безудержно худеющей ю-маме Юлике.

Вечер перестал быть томным, еще не начавшись. Благодушно настроенная Коалла заприметила в квартире милое животное – сиамскую кошечку с нежным именем Кристина. В ответ на робкое хозяйское: «Она у нас немножко диковата…» Коалла ответила бодро: «Фигня-война, обожаю диких кошечек!». «Нежная Кристина», обалдев от такой наглости, замыслила хитрый план – сделала вид, что гостья ей тоже невероятно симпатична. Мур-мур-кыс-кыс – и вот уже бдительность Коаллы и Юлики упала ниже плинтуса. И вот тут «Нежная Кристина» проявила высший пилотаж защитно-караульной службы. Прижав уши, выгнув спину она аки лютый зверь вцепилась в Коалле в руку. С диким криком «Не трогай руку, я ей работаю!» Коалла спряталась за спину Юлики. Поскольку спина нашей хозяйки не отличается большими габаритами, бультерьера в кошачьем обличии это не остановило – чудное животное предприняло попытку повторного нападения. На это раз попытка не удалась, и «Нежная Кристина» была отправлена в заточение в дальнюю комнату. Все немного перевели дух и начали, наконец, приготовление «крюшона».

Ингредиенты крюшона

Апельсины и апельсиновые корочки – штук 5-6, крупных

Белое вино, любое 3-4 бутылки

Коньяк (50г) (Честно признаемся, мы заменили коньяк Мартини)

Апельсиновый сок

Лимон

Сахар

Шампанское

Итак, берем штук 6 крупных апельсинов, делим на дольки и засыпаем 150г. сахара, добавим 200 мл. апельсинового сока, выдавим поллимона (мы не выдавили, забыли ). Сюда же добавляем коньяк (ну, или как мы, мартини). Всё это великолепие не надо сразу пить, а надо поставить в холод часика на два. Весь аромат напитка – он как раз от холода и появляется. Нельзя ничего жестоко давить и мять – фрукты должны сохранить форму. Да! Всё это чудо мы готовили в специальной волшебной крюшоннице (как на фото), но за неимением можно использовать обычную супницу. Всё-таки мешать крюшон в кастрюле – это неэстетично…

Пока наш полукрюшон давал дуба на балконе, мы решили приготовить к нему супернекалорийный и опять же суперромантический фруктовый салатик. И здесь нас опять поджидала опасность…

Для придания блюду пикантности мы решили поджарить яблоки. Но просто поджарить – это не интересно. Гораздо круче отдать дань сожженному на костре Валентину – и яблоки поджечь! Когда невинный фрукт подрумянился, мы вылили на сковородку 80-ти градусную настойку…чиркнули зажигалкой… Мама… Авторы фильма про «Жанну д'Арк» позавидовали бы получившемуся спецэффекту – пламя поднялось до потолка. И всё бы ничего, если бы рядом с плитой не красовался элемент кухонного декора – пучок искуственной редиски. Редисочная зелень моментально загорелась, по воздуху плавно полетели серые ошмётки… Кулинаров одолел истерический смех. Первой пришла в себя хозяйка дома – схватила стакан с водой и начала играть в юного пожарника – залила горящую редиску водой. Мы с Коаллой продолжали икать от смеха, одновременно вознося хвалу Господу, что не додумались наклоняться над плитой во время поджога – ходили бы сейчас без бровей как панки . Несмотря на огненный катаклизм, яблочки поджарились отлично... И салат удался....

Ингредиенты салатика

Апельсины

Жареные яблоки (в теории можно и не жареные)

Киви

Бананы

Груша

Сметана, сахар

Фрукты режутся на крупные кусочки. Всё заливается сметаной, взбитой с сахаром и перемешивается.

Пока мы тушили пожар и готовили салат, крюшон на балконе окончательно задубел. Мы занесли его в комнату, долили туда 3 бутылки полусладкого белого вина и огроменный кусок льда (кстати, правильно сделали, что огроменный, иначе лед быстро растает и будет уже не то). Перед самой подачей на стол следует еще добавить бутылку шампанского – это классика (для тех, кто не боится утренней головной боли). Юлика, видимо, окончательно от нас устала и решила, что шампанское на нас переводить – жирно будет . Обошлись без него – все равно было вкусно.

Разливают напиток большой стеклянной или фарфоровой ложкой, захватывая вместе с жидкостью немного плодов или ягод со дна сосуда - они являются гарниром и заменяют закуску. Да! Крюшон – совершенно безотходное производство. В апельсиновых корочках содержится очень много ароматических веществ. Поэтому их не надо выбрасывать – оставьте в сосуде. Мы отдали дань Валентину – порезали кожуру сердечком. Ну, перед тем, как разливать по бокалам, корочки можно удалить.

Вот такой получился романтический стол. На этом наш полувалентин-полухэлоуин не закончился. Но писать о том, как прибывшая на дегустацию Joy сломала Юлике стул, а мы с Коаллой чуть не сломали Юлике дверь, а «Нежная Кристина» предприняла третью попытку нападения я не буду – потому что всё это в меню не входило .