Салаты и закуски

То ли Валентин, то ли Хэллоуин

Крюшон и фруктовый салатик

На день всех влюбленных, хоть это и буржуинский праздник, хочется чего-то романтического. Ну в самом деле, жарить 14 февраля макароны по-флотски - это какое-то извращение :). Что выдаёт наше стереотипное мышление, когда мы слышим «ля мур»? Правильно – Франция. А во Франции – французы, а у французов есть чудный напиток с очень французским названием «крюшон». Вот на приготовление оного напросились две безудержно худеющие ю-мамы Коалла и Марья к еще одной безудержно худеющей ю-маме Юлике.

Вечер перестал быть томным, еще не начавшись. Благодушно настроенная Коалла заприметила в квартире милое животное – сиамскую кошечку с нежным именем Кристина. В ответ на робкое хозяйское: «Она у нас немножко диковата…» Коалла ответила бодро: «Фигня-война, обожаю диких кошечек!». «Нежная Кристина», обалдев от такой наглости, замыслила хитрый план – сделала вид, что гостья ей тоже невероятно симпатична. Мур-мур-кыс-кыс – и вот уже бдительность Коаллы и Юлики упала ниже плинтуса. И вот тут «Нежная Кристина» проявила высший пилотаж защитно-караульной службы. Прижав уши, выгнув спину она аки лютый зверь вцепилась в Коалле в руку. С диким криком «Не трогай руку, я ей работаю!» Коалла спряталась за спину Юлики. Поскольку спина нашей хозяйки не отличается большими габаритами, бультерьера в кошачьем обличии это не остановило – чудное животное предприняло попытку повторного нападения. На это раз попытка не удалась, и «Нежная Кристина» была отправлена в заточение в дальнюю комнату. Все немного перевели дух и начали, наконец, приготовление «крюшона».

 

Ингредиенты   крюшона

  • Апельсины и апельсиновые корочки – штук 5-6, крупных
  • Белое вино, любое 3-4 бутылки
  • Коньяк (50г) (Честно признаемся, мы заменили коньяк Мартини)
  • Апельсиновый сок
  • Лимон
  • Сахар
  • Шампанское

Итак, берем штук 6 крупных апельсинов, делим на дольки и засыпаем 150г. сахара, добавим 200 мл. апельсинового сока, выдавим поллимона (мы не выдавили, забыли :)). Сюда же добавляем коньяк (ну, или как мы, мартини). Всё это великолепие не надо сразу пить, а надо поставить в холод часика на два. Весь аромат напитка – он как раз от холода и появляется. Нельзя ничего жестоко давить и мять – фрукты должны сохранить форму. Да! Всё это чудо мы готовили в специальной волшебной крюшоннице (как на фото), но за неимением можно использовать обычную супницу. Всё-таки мешать крюшон в кастрюле – это неэстетично…

Пока наш полукрюшон давал дуба на балконе, мы решили приготовить к нему супернекалорийный и опять же суперромантический фруктовый салатик. И здесь нас опять поджидала опасность…

Для придания блюду пикантности мы решили поджарить яблоки. Но просто поджарить – это не интересно. Гораздо круче отдать дань сожженному на костре Валентину – и яблоки поджечь! Когда невинный фрукт подрумянился, мы вылили на сковородку 80-ти градусную настойку…чиркнули зажигалкой… Мама… Авторы фильма про «Жанну д'Арк» позавидовали бы получившемуся спецэффекту – пламя поднялось до потолка. И всё бы ничего, если бы рядом с плитой не красовался элемент кухонного декора – пучок искуственной редиски. Редисочная зелень моментально загорелась, по воздуху плавно полетели серые ошмётки… Кулинаров одолел истерический смех. Первой пришла в себя хозяйка дома – схватила стакан с водой и начала играть в юного пожарника – залила горящую редиску водой. Мы с Коаллой продолжали икать от смеха, одновременно вознося хвалу Господу, что не додумались наклоняться над плитой во время поджога – ходили бы сейчас без бровей как панки :).  Несмотря на огненный катаклизм, яблочки поджарились отлично... И салат удался....

 

 

Ингредиенты салатика

  • Апельсины
  • Жареные яблоки (в теории можно и не жареные)
  • Киви
  • Бананы
  • Груша
  • Сметана, сахар

 

Фрукты режутся на крупные кусочки. Всё заливается сметаной, взбитой с сахаром и перемешивается.


 

Пока мы тушили пожар и готовили салат, крюшон на балконе окончательно задубел. Мы занесли его в комнату, долили туда 3 бутылки полусладкого белого вина и огроменный кусок льда (кстати, правильно сделали, что огроменный, иначе лед быстро растает и будет уже не то). Перед самой подачей на стол следует еще добавить бутылку шампанского – это классика (для тех, кто не боится утренней головной боли). Юлика,  видимо, окончательно от нас устала и решила, что шампанское на нас переводить – жирно будет :). Обошлись без него – все равно было вкусно.

 

 

Разливают напиток большой стеклянной или фарфоровой ложкой, захватывая вместе с жидкостью немного плодов или ягод со дна сосуда - они являются гарниром и заменяют закуску. Да! Крюшон – совершенно безотходное производство. В апельсиновых корочках содержится очень много ароматических веществ. Поэтому их не надо выбрасывать – оставьте в сосуде. Мы отдали дань Валентину – порезали кожуру сердечком. Ну, перед тем, как разливать по бокалам, корочки можно удалить.

 

 

Вот такой получился романтический стол. На этом наш полувалентин-полухэлоуин не закончился. Но писать о том, как прибывшая на дегустацию Joy сломала Юлике стул, а мы с Коаллой чуть не сломали Юлике дверь, а «Нежная Кристина» предприняла третью попытку нападения я не буду – потому что всё это в меню не входило :).

 

