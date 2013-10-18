Куриная печень в салате? Да! Есть чудесный рецепт. Вкусный секрет этого салата - смесь обработанного паром и дикого риса, которая в сочетании с пикантной заправкой делает блюдо изысканным. Говорят, такой рис предпочитают кинозвезды Голливуда. Попробуем?

Теплый салат из дикого риса с куриной печенью и грибами

Понадобится:

Рис, смесь пропаренного и дикого – 100 гр. (можно взять рис в варочных пакетиках);

Печень куриная – 300 гр.;

Шампиньоны – 250 гр.;

Чеснок – 2 зубка;

Орехи кедровые – 12 стакана;

Салатный микс – 1 пакетик;

Соль, черный перец;

Растительное масло для жарки.

Для заправки:

Масло оливковое – 2-3 ст.л.;

Уксус бальзамический – 1 ст.л.;

Соевый соус – 1 ч.л.;

Мед – 1 ч.л.

* Вскипятить воду, сварить рис в подсоленном кипятке, до готовности. Вынуть, дать стечь воде и отставить в теплое место.

* Печень вымыть, вырезать грубые волокна-жилки, крупные кусочки разрезать пополам. Обсушить бумажными салфетками.

* Пока варится рис, нарезать продукты: чеснок - тонкими пластинками, грибы пластинками.

* Разогреть в сковороде масло, положить подготовленную печень и обжарить до готовности, подрумянить. Снять со сковороды, отставить в теплое место.

* Положить в сковороду чеснок и грибы, быстро обжарить (3-5 минут). Грибы дадут сок, сохраните его, он понадобится для соуса. Переложить грибы и чеснок к печени.

* Делаем заправку-соус. Добавить в сковороду бальзамический уксус, прогреть 3 минуты, снять сковороду с огня, добавить мед, соевый соус, немного черного перца, пару ложек оливкового масла. Перемешать, соус готов.

* Положить на порционную тарелку салатный микс, рис выложить кольцом, в центр – печень с грибами, полить соусом и посыпать кедровыми орешками.

Приятного аппетита!