Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
U-mama.ru
Салаты и закуски

Пикули из огурцов на зиму

Пикули из огурцов – вкусная пикантная закуска, их можно использовать для приготовления пиццы или бутербродов или подавать к горячим блюдам. 

Готовится закуска быстро, но понадобится время на подготовку огурцов и стерилизацию банок. 

Огурцы пикули на зиму

Понадобится:

  • Огурцы - 1 кг;
  • Соль - 2 ст. л.;
  • Яблочный уксус - 300 мл;
  • Вода - 100 мл;
  • Сахар - 1 стакан;
  • Зернистая горчица - 1 ст. л.;
  • Куркума - 1 ст. л.


Из этого количества продуктов получится 4 баночки по 0,5 литра.

Приготовление:

1. Огурцы нужно нарезать тонкими круглыми слайсами.

2. Солим и перемешиваем, оставляем настояться не менее трех часов при комнатной температуре.

3. В это время стерилизуем банки. Моем и ставим в холодную духовку на решётку. Выставляем температуру 180 градусов и время - 20 минут. Крышки нужно прокипятить.

4. Огурцы ополаскиваем водой и ждем, пока стечет лишняя жидкость.

5. Готовим маринад: смешиваем уксус с водой и со специями и кипятим, добавляем сахар.

6. Добавляем в рассол огурцы, перемешиваем и после закипания томим до изменения оттенка огурцов, примерно 4-5 минут.

7. Раскладываем закуску по баночкам и закрываем. 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

8
Аноним 877
16.08.25, 01:53

Так это огурцы макдональдс? Тот же рецепт практически.

Аноним 266
16.08.25, 07:21

Аноним 877: Так это огурцы макдональдс? Тот же рецепт практически.

Только в этом рецепте дофигиша уксуса. Автор сам то ел это? В том рецепте, что у меня, на 2 кг огурцов 300мл яблочного уксуса. Я их ела. Если было бы уксуса в 2 раза больше это есть не возможно было бы.

Lelkako
16.08.25, 07:27

И на 1 кг огурцов стакан сахара

Оставить комментарийили читать еще 5 комментариев
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама