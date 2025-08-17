Пикули из огурцов на зиму

Пикули из огурцов – вкусная пикантная закуска, их можно использовать для приготовления пиццы или бутербродов или подавать к горячим блюдам.

Готовится закуска быстро, но понадобится время на подготовку огурцов и стерилизацию банок.

Огурцы пикули на зиму

Понадобится: Огурцы - 1 кг;

Соль - 2 ст. л.;

Яблочный уксус - 300 мл;

Вода - 100 мл;

Сахар - 1 стакан;

Зернистая горчица - 1 ст. л.;

Куркума - 1 ст. л.



Из этого количества продуктов получится 4 баночки по 0,5 литра.

Приготовление:

1. Огурцы нужно нарезать тонкими круглыми слайсами.

2. Солим и перемешиваем, оставляем настояться не менее трех часов при комнатной температуре.

3. В это время стерилизуем банки. Моем и ставим в холодную духовку на решётку. Выставляем температуру 180 градусов и время - 20 минут. Крышки нужно прокипятить.

4. Огурцы ополаскиваем водой и ждем, пока стечет лишняя жидкость.

5. Готовим маринад: смешиваем уксус с водой и со специями и кипятим, добавляем сахар.

6. Добавляем в рассол огурцы, перемешиваем и после закипания томим до изменения оттенка огурцов, примерно 4-5 минут.

7. Раскладываем закуску по баночкам и закрываем.

Приятного аппетита!