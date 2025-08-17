Пикули из огурцов на зиму
Пикули из огурцов – вкусная пикантная закуска, их можно использовать для приготовления пиццы или бутербродов или подавать к горячим блюдам.
Готовится закуска быстро, но понадобится время на подготовку огурцов и стерилизацию банок.
Огурцы пикули на зиму
Понадобится:
- Огурцы - 1 кг;
- Соль - 2 ст. л.;
- Яблочный уксус - 300 мл;
- Вода - 100 мл;
- Сахар - 1 стакан;
- Зернистая горчица - 1 ст. л.;
- Куркума - 1 ст. л.
Из этого количества продуктов получится 4 баночки по 0,5 литра.
Приготовление:
1. Огурцы нужно нарезать тонкими круглыми слайсами.
2. Солим и перемешиваем, оставляем настояться не менее трех часов при комнатной температуре.
3. В это время стерилизуем банки. Моем и ставим в холодную духовку на решётку. Выставляем температуру 180 градусов и время - 20 минут. Крышки нужно прокипятить.
4. Огурцы ополаскиваем водой и ждем, пока стечет лишняя жидкость.
5. Готовим маринад: смешиваем уксус с водой и со специями и кипятим, добавляем сахар.
6. Добавляем в рассол огурцы, перемешиваем и после закипания томим до изменения оттенка огурцов, примерно 4-5 минут.
7. Раскладываем закуску по баночкам и закрываем.
Приятного аппетита!
Так это огурцы макдональдс? Тот же рецепт практически.
Только в этом рецепте дофигиша уксуса. Автор сам то ел это? В том рецепте, что у меня, на 2 кг огурцов 300мл яблочного уксуса. Я их ела. Если было бы уксуса в 2 раза больше это есть не возможно было бы.
И на 1 кг огурцов стакан сахара