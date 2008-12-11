Не секрет, что нарядно сервированный стол и празднично, интересно оформленные блюда – половина успеха. Уверяю вас, что сырный салат, разложенный в тарталетки или заварные булочки, будет съеден втрое быстрее, чем он же, но выложенный в простую салатницу. И с тройным же удовольствием

Салаты и закуски – важная часть любого застолья, а уж Новогоднего – тем более . Главное блюдо, разумеется, будет подано при полном сборе гостей, после того, как часы пробьют двенадцать. А до этого райского момента гости за столом должны быть заняты – ну не сидеть же в ожидании? И тут как раз «на сцену» выходят закуски.

Вариантов оформления и подачи множество. Расскажу, что знаю, «для разогрева» - а дальше… ваше творчество. Буйство фантазии поощряется. А для фуршетной вечеринки или выезда «на природу» такие порционные закуски - вообще спасение и незаменимая вещь.

Начнем по порядку?

1. Во что можно положить, или завернуть

· Заварные булочки (профитроли)

· Корзиночки-тарталетки

· Яйца

· Блины

· Лаваш

· Чипсы

· Тосты

· Хрустящие хлебцы, крекеры

· Маленькие оладушки

· Ломтики овощей (сельдерей, перец, свекла, огурец)

Можно пойти в магазин и купить практически все из этого перечня . А можно сделать самой. Давайте напечем профитроли? Это легко . Их можно приготовить заранее, и заморозить в пакете или контейнере – только остудить нужно хорошенько. А потом вытаскиваете из морозилки, и через 5 минут можно их начинять! Проверено! Вкус не пострадает нисколько, и никакой специальной разморозки не требуется.

Профитроли – булочки из заварного теста

Легко приготовить! Вкусно есть! Приятно смотреть

Понадобится:

Мука – 1 стакан 250 мл. (150 гр.);

Вода – 1 стакан 250 мл.;

Масло сливочное – 80-85 гр.;

Яйца – 4 шт. среднего размера;

Соль – ¼ чайной ложки.

Примечание: Заварное тесто можно приготовить только на воде – профитроли будут более хрустящими, или на воде с молоком, или только на молоке – тогда они получатся очень мягкие, нежные.

1. Нужное количество воды отмерьте мерным стаканом. Это важно!!! В кастрюльке или большом ковшике вскипятите воду с маслом и солью.

2. Когда вода закипит, снимите с плиты. Всыпьте сразу всю муку, и быстро размешайте, чтобы не образовалось комков. Получилась кашеобразная масса.

3. Сразу ставим кастрюльку обратно на плиту, и варим минуты 2 на небольшом огне, постоянно размешивая и разминая мучную смесь, чтобы она равномерно прогрелась-«заварилась» (отсюда и название теста). При этом тесто соберется в один комок (все правильно!) и станет однородным. На дне кастрюли должна образоваться тонкая белая пленка – теперь снимаем с огня, и пусть самую капельку остынет. Остужаем минут 5. Если вводить яйца сразу, белок заварится от горячего теста.

Можно всыпать муку, не снимая кастрюлю с огня – закипело, всыпали, мешаем. Если приготовление заварного теста для вас не в новинку – так и делайте Только в этом случае нужно размешивать действительно быстро и энергично, чтобы мука успела вся намокнуть, прежде чем заварится. В противном случае в тесте могут остаться сухие «мучные кусочки». А если вы делаете заварное тесто впервые, то советую все же переставить кастрюлю на стол и спокойно всыпать муку – для того, чтобы прочувствовать технологию .

4. Начинаем вводить яйца – по одному! Первое яйцо не сразу соединится с тестом – сначала кусочки теста будут «бегать» по кастрюльке, но вы разминайте и растирайте тесто, как бы втирая яйцо в него. После того, как одно яйцо подмешаете к тесту, тесто станет пластичнее, и дальше дело пойдет легче.

Облегчит работу миксер, ручной или стационарный, с насадкой для замеса теста («крюки»). Я размешивала ложкой, поленившись мыть еще и миксер . Можно месить вилкой или деревянной лопаткой.

5. Итак, поочередно подмесили 4 яйца, и размешали тесто до гладкости. Смотрим – правильное тесто должно быть слегка блестящим, глянцевым, и вязким. Зачерпните ложкой – оно должно очень медленно с этой ложки сползать, тянуться длинными «языками». Обычно четырех яиц для этого достаточно! Но если тесто получилось слишком густым, его можно исправить - возьмите еще одно яйцо, разболтайте его в стакане, и подмешивайте понемногу, по ложке, проверяя консистенцию (может понадобиться не все яйцо).

Почему тесто может оказаться гуще, чем надо? Это зависит от влажности муки, размера яиц, насколько точно отмеряли воду, и сколько её выкипело во время варки, если долго кипятили. Тесто может оказаться и жидким – тогда нужно заварить еще немного муки, и добавить в жидкое тесто, тщательно размешивая. Жидкое тесто расплывается и оседает при выпечке. И, наконец, нужно сказать, что такое случается ну очень редко . Заварное тесто – достаточно простое!

6. Тесто готово. Противень перед выпечкой смажьте очень тонким слоем растительного масла. Теперь можно выкладывать «кучки». Удобно пользоваться кондитерским шприцем с фигурной насадкой. Я выдавливала тесто из уголка плотного полиэтиленового пакета – уголок срезали и вот вам кондитерский мешочек . А можно по-простому - двумя столовыми ложками - одной зачерпнули, второй ложкой сдвигайте кучки прямо на противень. Во время выпечки тесто увеличится в объеме раза в 3, поэтому «соблюдайте дистанцию» - нужен интервал примерно в одну ширину вашего профитроля.

7. Зыпекаем в заранее разогретой духовке, при температуре 200 градусов, минут 30-35, до приятного золотистого цвета. Я пекла в режиме конвекции – тоже получилось. Только потрескались мои профитроли. Меня это не огорчает – зато видно, что домашние, есть в этой неправильности своя прелесть.

А вообще, чтобы не трескались (или не сильно), воздух в духовке должен быть влажным. Можно поставить вниз духовки небольшую миску с горячей водой – в уже разогретую духовку, и минут за 10 до начала выпечки, чтобы вода успела насытить воздух парами. Еще важно – не открывать дверцу духовки при выпечке, чтобы тесто не опало. Для этого же по готовности можно немного подсушить профитроли – оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут.

Готово! Приятного аппетита!

А теперь в готовые булочки-профитроли надо положить что-нибудь вкусненькое . Что именно - читайте в следующей статье!