Новогодний стол: салаты, закуски, сладкое

Салат-торт «Новогодняя безграничная радость»

Автор: Irrren

Отварные овощи и другие ингредиенты, порезанные кубиками, выкладываются следующими слоями:

Картофель (5-6 шт.) Морковь (2-3 шт.) Мясо (говядинка) (500 г.) Белок (яйца куриного, обычного) (5 шт.) Огурцы соленые, маринованные – какие будут (300 г.) Желток (оставшийся от белков) (5 шт.) Чернослив (250 г.) Грецкие орехи (мелко порубленные) (200 г.)

На картинке видно, что слои сокращаются в диаметре, поднимаясь всё выше и выше!!!

Все слои смазываем майонезом, кроме последнего (сладкого, где орехи и чернослив).

Всё должно быть на большом блюде!

Этот торт-салат – всегда ХИТ НОВОГОДНЕГО СТОЛА!!!

Канапе

Автор: Noosfera

Быстрая и вкусная закуска: "Канапе" - оливки (маслины), сыр, колбаса (по вкусу). Сыр и колбаса нарезаются маленькими кусочками и надеваются на "шпажки" (можно взять зубочистки) -сначала колбаса, затем сыр, затем оливка (маслина). Приятного аппетита!

"Рафаэлло"

Автор: S_K_B

Не помню, где в свое время вычитала один рецепт, немного его изменила и у нас появилось свое фирменное блюдо. Готовлю его традиционно на Новый год.

Надо:

Банка маслин без косточек и начинки

Грецкий орех

Мягкий плавленый сырок типа "Янтарь"

Крабовые палочки

Маслины начинить грецким орехом. Обмазать в сырке. Крабовые палочки натереть на терке. Обвалять шарики в крабовой крошке и красиво выложить на тарелку. Все !

Фирменный салатик

Автор: S_K_B

Этот простенький салатик - целиком мое изобретение.

Надо:

Банка овощной смеси "Мексиканская" (в нее входит кукуруза, зел.горошек и сладкий кр.перец)

Сухарики "Кириешки" (можно и другие, но эти мне больше нравятся).

Майонез.

Все перемешать, можно украсить зеленью. Правда, очень просто? И вкусно.

Бельгийский салат

Автор: S_K_B

Рецепт взяла у сестры, и уже много лет мы тоже делаем этот салат.

Надо:

6 яиц, сваренных вкрутую

100 гр сыра типа Российский

Рыбная консерва в масле (лучше лосось)

Лук-репка

Майонез

50 гр слив. масла

Обжарить лук. Выкладывать слоями: яичные белки, натертые на терке; сыр, также натертый; рыбную консерву (размять вилочкой); майонез; лук; слив.масло, натертое на терке; яичные желтки; сверху - опять майонез.

Кокосовые шарики

Автор: S_K_B

На десерт часто делаю шоколадную колбасу (думаю, ее рецепт все знают, и приводить нет смысла). Как-то под рукой не оказалось какао, но была кокосовая стружка, и я сделала кокосовые шарики:

Крошка печенья + растопленное слив.масло + сахар. Тщательно перемешала, скатала шарики, обваляла в кокосовой стружке. Поставила в морозильник. Через час уже можно есть.

Банановое эскимо

Автор: S_K_B

Сделать шоколадную глазурь (какао + сахар + чуть-чуть воды) или просто растопить плитку шоколада. Разрезать банан на 3-4 части, воткнуть палочку в каждую часть, обмакнуть в глазурь. Убрать в морозильник. Через час уже все готово .

Рецепты салатов новогоднего стола для постящихся и не только

Автор: Magvayka

1. Без некоторых блюд новогодний стол теряет свой колорит, поэтому все таки Постный Оливье - горбуша в банке, картошка вареная, зеленый горошек, лук, соленые огурцы, можно кальмаров, майонез соевый. И, конечно, перемешать.

2. Под шубой можно сделать посолидней, например, вместо сельди взять скумбрию и только филе. Салат становится очень нежным. Остальное так же: лук репчатый, картошка, морковь, свекла, каждый слой покрывается майонезом.

3. Салат "Эксперимент" : сырные «кириешки» 2 пачки, крабовые палочки 200 г, кукуруза 1 банка, кислые яблоки 3-4 штуки, треть стакана грецких орехов, майонез.

4. Салат "Слоеный" - картошка, лук, чернослив, морковь, курага, свекла, все в майонезе.

5. Рис, маслины, краб палочки, лук, шампиньоны, оливковое масло.

6. Креветочный салат – смешать маринованные грибы (трубчатые) с вареными очищенными креветками один к одному, добавить красный лук, заправить майонезом.

7. Салат из маринованного кальмара – режем кальмар как на оливье, сырую морковь трем на крупной терке, отварной картофель как на оливье режем, добавляем чеснок и майонез по вкусу. Также можно добавить оливки, маринованные шампиньоны или опята, болгарский перец.

8. Салат с грибами слоеный – слой жареных грибов, лучок золотистый, майонез, вареная картошка, майонез, огурцы свежие соломкой, помидоры свежие соломкой, майонез.

Постный стол обладает тем преимуществом, что нет той тяжести, что мясной пищи. И организм переносит «новогодний праздник желудка» куда легче.

"Яблоки для хрюшки"

Автор: TWILLL

Наступающий год - год свиньи. А что они любят? .....много всего, но, конечно, и яблоки. Предлагаю простой рецептик фаршированых яблок.

Берем 10 кисло-сладких, зеленых и желательно пожесче, яблок. Срезаем крышечку и маленькой ложечкой выковыриваем сердцевину так, чтобы толщина стенок осталась примерно 0,7 см.

Теперь готовим начинку:

- варим до полуготовности 450 грамм риса, остужаем.

- добавляем в рис 100 грамм сахара, два яйца, 100 грамм растопленного масла сливочного,

Серединки яблок (внутренности) режем маленькими кусочками, можно добавить изюм, замороженную вишню.

Выпекать можно в эмалированом судочке или в стеклянной жаропрочной посуде (удобно сразу поставить на стол). Ставим яблоки в посуду, в которой будем запекать, наполняем начинкой яблоки, а оставшуюся начинку раскладываем между яблоками. Яблочки накрываем крышечками, которые срезали. Накрываем крышкой посуду и ставим в духовку примерно на один час. Можно употреблять в горячем и холодном виде. Приятного аппетита!

Салат "Пальчики оближешь"

Автор: TWILLL

На большую порцию салата:

Лук 0,5 кг

Апельсины 4 шт.

Сыр 250 гр.

Яйца 5шт.

Майонез.

Первый слой - Лук режем кольцами, ошпариваем кипятком, чтобы убрать горечь.

Второй слой - апельсины делим на дольки, и каждую дольку режем на части, заливаем майонезом.

Третий слой - яйца режем кубиками, заливаем майонезом.

Четвертый слой - сыр на терке, снова заливаем майонезом.

Этот салат лучше готовить заранее, чтобы пропитался. Приятного аппетита!